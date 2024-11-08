北京斥10万亿救地方债 能拉动经济吗?

11月8日，中国政府公布了一项价值10万亿元人民币的债务融资计划，旨在缓解地方政府的债务压力，并拉动近期疲软的经济增长。这一措施正值特朗普当选美国总统，他在选战期间扬言要对全部中国商品加征60%以上的巨额关税。

（德国之声中文网）根据中国央视、新华社等官方媒体的报道，财政部长蓝佛安在当天举行的全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍：从2024年开始，中国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元；再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。

北京用“隐性债务”来描述地方政府融资平台的贷款、债券以及影子信贷。根据蓝佛安的说法，2023年底中国国债30万亿元、地方政府法定债务40.7万亿元，隐性债务14.3万亿元，政府负债率为67.5%。他希望“政策协同发力后”能够在2028年前将地方隐性债务大幅降低到2.3万亿元人民币。

不过，根据国际货币基金组织的估算，2023年底中国地方政府隐性债务总额已经高达60万亿元人民币，远远高于蓝佛安所说的14.3万亿，占当年GDP的47.6%。

降低债务风险

路透社在报道中分析指出，中国财长此次宣布的措施标志着北京不再像过去那样全面注资刺激经济来试图拉动复苏，而是尝试通过稳定地方政府资产负债表来促进经济的长期稳定。

目前，中国地方政府面临负债率过高、财政收入不足的问题，许多公务员一直在遭遇减薪。同时，私营企业的债务也在累积，抑制了向实体经济的资金流动，加剧了通货紧缩的压力。

这场危机始于2021年的中国房地产崩盘，导致土地拍卖转让费大幅下滑，这也是各地方政府最为重要的财政收入来源，此后地方政府的负债快速上升。中国财政部长蓝佛安在11月8日的新闻发布会上说，此次地方化债置换隐性债务，有望为地方政府大幅节约利息支出，因为法定债务利率大大低于隐性债务利率。“我们估算，五年累计可节约6000亿元左右。”

中国输出过剩产能？德中两方怎么看 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

刺激力度不足

不过，瑞联银行(UBP)亚洲高级经济师卡萨诺瓦(Carlos Casanova)在接受路透社采访时估计，中国总共需要23万亿元人民币的债券计划来降低未出售房产的库存，并偿还到期的地方隐性债务。卡萨诺瓦还指出，蓝佛安宣布的措施力度不足，“会让市场失望。”

上海安放私募基金的信用研究负责人黄雪峰也对路透社表示，这笔钱被用于置换隐性债务“意味着不会创造新的工作，因此对经济增长的支撑作用不会很直接。”

除了斥资10万亿元用于地方化债，中国财政部长蓝佛安还表示要“结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策”，其中包括扩大专项债券发行规模、继续发行超长期特别国债、加大中央对地方转移支付规模，目的是支持国家重大战略和重点领域安全能力建设、加大力度支持大规模设备更新、扩大消费、加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。

另据中国央视报道，中国国务院还在同一天批准扩大出口信用保险覆盖范围，并将加大对贸易企业的扶持。这显然是对特朗普胜选后中美贸易冲突可能加剧的反应。由于特朗普在选战期间扬言要对所有中国商品征收60%以上的关税，许多中国生产商感到不安，加速了产能向东南亚等地转移的进程，给中国经济的长期增长蒙上了阴影。

（路透社等）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。