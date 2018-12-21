北京教唆黑客窃密? 中国:蓄意诬蔑

(德国之声中文网) 中国外交部發言人华春莹21日就美国起诉两名中国黑客發表声明，指责美方捏造事实、无中生有。

她说:「(美方)在网络安全问题上对中方进行无端指责，以所谓『网络窃密』为由对两名中方人员进行『起诉』。此举严重违反国际关系基本准则，严重损害中美合作，性质十分恶劣，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。」

华春莹表示中国维护网络安全，打击任何形式的网络窃密，也强调中国政府从未以任何形式参与或支持任何人从事窃取商业秘密的行为。她反指「美国有关部门对外国政府、企业和个人进行大规模、有组织的网络窃密和监听、监控活动」是「公开的秘密」。

她要求美国撤销起诉，「以免对两国关系以及双方在相关领域的合作造成严重损害」，同时也针对英国等个别国家在网络安全问题上「诬蔑中国的言论」回击，说「纯属无中生有、别有用心」，也再次警告可能损及与中国的双边关系和重要领域合作。

美起诉2中国黑客

根据美国司法部公布的资料，一名美国航太公司高官收到电子邮件，主旨上写着「C17天线问题」。C17是美国军用运输机。信件还附带了一个有关技术问题的WORD文件。这名高管点开文件后并不晓得，这是中国黑客植入的恶意程式，可以侵入各个资料夹、观察电脑活动，还能窃取资料。

这是美国司法部周四(11月20日)在起诉两名受雇于中国政府黑客时所公布的犯案手法。指控两人罪名为电脑入侵、电信诈骗和身份盗窃等，最高将面临27年监禁。遭到类似手法窃密的受害单位包括美国等在内的12个国家政府机构和商业公司，其中不乏知名单位像是美国国家航空暨太空总署(NASA)和美国海军。

这两人的身家背景也被详细公布。他们的名字叫做朱华（Zhu Hua）和张士龙（Zhang Shilong）。他们在天津华盈海泰科技發展有限公司工作，同时与中国国安部天津国安厅合作。检方起诉书说，他们从2006年开始盗窃技术，从2014年开始从托管服务提供商（MSP）处盗窃知识产权和其他机密信息。MSP是受人委托存储、处理和保护商业数据的公司。

不过引起关注的不是他们的个人身份，而是背后的组织--APT10。

中国黑客组织APT10

美国司法部的公告显示，，被告朱华和张士龙是中国黑客组织「高级长期威胁10」（Advanced Persistent Threat 10， 简称APT10）的成员。该组织在网路安全社区中也被称为「红色阿波罗」（Red Apollo）和「石熊猫」（Stone Panda）。

公告称，APT10涉嫌从至少45家美国科技公司和政府机构盗窃资料，包含美国能源部的国家实验室和NASA的喷气推进实验室、三家通信技术公司、三家涉及制造先进电子系统的公司、一家海事技术公司、一家石油和天然气公司，以及至少25家与技术相关的公司。根据路透社的独家报导，对APT10的最新指控是其侵入知名企业IBM和惠普公司的电脑，窃取两家公司客户的机密。此外，APT10也被指入侵了超过40台与美国海军相连的电脑，盗窃机密数据，包括10多万海军人员的个资。

美国联邦检察官伯曼(Geoffrey Berman)说:「美国公司和政府机构花费数年研究和无数金钱来开发他们的智慧财产权，而被告直接窃取，免费取得，这令人非常恼火。作为一个国家，我们不能也不会允许这种肆无忌惮的无耻盗窃行为。」

除了美国，至少其他11个国家的公司也遭到APT10的入侵，这包括巴西、加拿大、芬兰、法国、德国、印度、日本、瑞典、瑞士、阿拉伯联合酋长国和英国。受害公司的行业涉及金融、电信、制造、医疗保健等。

黑客组织有政府撑腰?

美国司法部近年来起诉了几名中国黑客，这是「点名批评」行动（naming and shaming）的一部分，目的是让中国政府对据称由国家资助的知识产权盗窃和间谍活动负责。然而，被指控的黑客很少被引渡到美国接受审判。

美国司法部副部长罗森斯坦(Rod Rosenstein)在记者会上说:「我们持续發现中国对美国和其它国家进行网路犯罪活动，这种情况令人无法接受。」他表示:「这是彻头彻尾的欺骗和盗窃，让中国获得了不公平的优势，代价是遵纪守法的企业和遵守国际规则的国家失去了参与全球经济体系的权利。」

罗森斯坦说， 过去7年来，司法部90%以上的商业间谍案涉及到中国，而不断出现大量的这类案件是「不可接受的」。

FBI局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)则在记者会上表示：「简而言之，中国的目标是取代美国，成为世界上最大的全球超级大国。」他说，除了中国政府雇佣的黑客外，中国还利用普通的公司、个人等为政府收集情报。

在美国司法部召开记者会的同时，美国的一些盟国也發表声明，对中国的黑客行为表示谴责。英国政府在一份声明中也指出，黑客攻击是由一个名为APT10的组织实施的，而该组织替中国国家安全部开展行动。声明称，「这一行动表示，中国一些政府机构没有遵守中国在2015年双边协议中，对英国直接作出的承诺。」

德国、澳大利亚、新西兰、加拿大和日本在内的美国盟友也先后加入谴责，要求中国政府为支持黑客窃密负责。

夏立民/罗法 (美联社、路透社)