 北京政宣标语限期撤除 原因不明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2018

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时政风云

北京政宣标语限期撤除 原因不明

上月传出中国官方意图减少政治宣传，对象包括习近平的政治口号。北京顺义区下令撤除除政治口号的决定坐实了此一传言。

China, Bejing: Kommunistische Slogans auf elektronischem Display (picture-alliance /S. Shaver)

以习近平思想为主轴的标语遍布北京街头

(德国之声中文网) 21日，自由亚洲电台报道，北京顺义重点国企天竺空港经济开发区上周转发一则文件，题为《关于开展近期重大环境布置的通知》。

该文件显示，顺义区宣传部根据北京市委的命令，下令撤除辖区内众多涉及十九大和习近平有关的政治宣传广告，规定在13日到20日完成。

根据自由亚洲电台取得的该《通知》截图，北京官方早于上月5日作出这次撤政治广告的决定。宣传部列举多达十五种政治口号，更附上大批需要拆除的政治宣传广告的图样。

中国官方媒体所公布文件内容称: 「区社会宣传环境布置工作领导小组办公室将于7月23日开始组织巡查检查，并对检查情况作为年底党建考核重要依据汇总存档。」

过去一年多，北京街头遍布习近平的政治宣传广告，红色的高杆与横幅密度，约是二十年来最多。

北京之外，网路上亦流传东莞市一份公文翻拍照片，「要求所有户外广告（含T型广告牌、围挡、LED灯牌，公交站展示牌等）不得使用党和国家领导人头像」，并写明在7月10日会进行检查，若有使用头像，要求撤下并及时更换。

罗法/李芊(综合报道)

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