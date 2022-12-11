 北京放松核酸检测规定 南京理工大又现抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2022

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时政风云

北京放松核酸检测规定 南京理工大又现抗议

随着中国各地城市纷纷开始推出趋向宽松的防疫规定，首都北京也发布了有关核酸检测的新规。出现在许多城市的反清零示威过去一周后，南京理工大学生又群集抗议封校。

北京和重庆等主要城市的通勤交通量仍大大低于疫情之前的水平。

北京和重庆等主要城市的通勤交通量仍大大低于疫情之前的水平。

（德国之声中文网）北京市12月6日发布新的新冠检测规定，减少核酸检测频率。按照新规，进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，只需扫码；进入社区，不查验核酸检测阴性证明，常住居民可不扫码；进入网吧、棋牌室、桑拿洗浴等密闭场所以及餐饮（堂食）、室内健身等场所、幼儿园和中小学、养老院、医院住院部等场所，须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。另外北京市各区继续提供社会面免费核酸检测服务。

上个月底，北京、上海、南京等多个城市发生了反政府清零政策的街头抗议，是习近平执政以来中国大陆最大的一次民众示威活动。此后当局一方面加强了城市社区和网络管控，另一方面陆续释放了放松防疫政策的信号。一些城市开始宣布更为宽松的防疫规定，各地抗议浪潮已几近平息。

反封校：不要做第二个富士康

不过本周南京又传出校园抗议的画面。周二在社交媒体上发布的视频和法新社的定位核查显示，周一（12月5日）晚上南京理工大学的一群学生高喊着要求离开校园。一名该校大三学生对法新社证实确有抗议发生，此前一天，学校宣布因发现一例阳性感染，将封校至少5天。

在网络视频中，可以看到人群与校方代表争论，并高呼学校领导下台。有人高喊不要让校园"成为第二个富士康"。其它片段显示，一辆警车抵达现场，校方官员向学生承诺将把他们的诉求汇总起来。      

部分北京居民不必再日复一日接受核酸检测

部分北京居民不必再日复一日接受核酸检测

据路透社报道，中国政府最早将于本周三公布"新十条"防疫规定，进一步放松对民众生活和经济活动的限制。尽管如此，北京和重庆等主要城市的通勤交通量仍大大低于疫情之前的水平。很多人因担心感染而宁愿留在家中，尤其是老年人。他们中相当一部分尚未完整接种疫苗以及加强针。有专家警告，如果解封过于仓促，中国的新冠死亡人数有可能突破100万。

专家：奥密克戎可比流感

近日来，中国疾控官员一再向公众传递新冠病毒风险已降低的信息。周二（12月6日）央视报道，北京呼吸道疾病研究所所长童朝晖将目前的奥密克戎变异株与2009年全球流感相比，"作为临床医生的角度来看，现在的奥密克戎和那会儿的流感比，它导致肺炎或者重症、危重症的比例比流感还低"。

路透社此前报道，中国对新冠的防控级别可能降低，从目前按照甲类传染病防控降回到乙类。新华社周一发表时评《优化防控措施 树立抗疫自信》称，"最困难的时期已经走过，奥密克戎病毒致病力在减弱，我们的应对能力在增强"。评论还提到中国的医疗卫生和疾控体系经受住了考验，"实现了全人群疫苗完全接种率超90%"。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

野村证券的分析显示，现在中国大陆处于严格封控状态下的地区，其GDP相当于全国总量的19.3%左右，低于上周一的25.1%，也是10月以来首次下降。有分析人士预测，明年中国可能会比预期更早地重新开放经济并取消边境管制，一些分析甚至认为中国会在春季完全开放。

但咨询公司Oliver Wyman周二公布在中国对4000名消费者进行的一项问卷调查显示，即使边境马上重新开放，一半以上的受访者表示会推迟出国旅行，首要原因是担心感染新冠。

 

（路透社、法新社）

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