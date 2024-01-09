北京攻台有哪些可能的场景？

（德国之声中文网）尽管专家们认为中国在短期内全面入侵台湾的可能性不大，但从台北到华盛顿的安全圈内仍在持续讨论，并对北京可能使用的一些选项进行了分析。

中国越来越频繁地展示其军事力量，每天都向台湾岛周围派出战斗机，而其海军舰艇则几乎不间断地出现在台湾水域周围。在过去的一年半里，中国还进行了至少两次大规模战争演习。解放军的 “山东”号航空母舰则更加频繁地穿越台湾海峡。

台湾国防与安全研究所研究员欧锡富对法新社指出，根据过去的演习，中国“最有可能”使用空袭和导弹打击台湾的军事基础设施。他称之为 ”斩首“方案，因为导弹轰炸将击中台湾的指挥中心、空军、海军基地及其弹药库。“如果政治或军事人物被斩除，就无法指挥军队进行抵御。”

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“斩首”、封锁、攻取外岛

中国也可能选择攻占台湾的外岛金门和马祖，它们距离中国大陆仅有大约10公里。中国还可能试图全面封锁整个台湾岛，阻止任何人或任何货物进出。

去年4月，作为对美国众议院议长麦卡锡在加州与过境的台湾总统蔡英文会面的反应，中国人民解放军进行了为期3天的军演，模拟“环台封锁”。台湾国防部2023年的一份报告称，解放军可能对台湾的港口、机场、军事设施以及海空交通线实施封锁。

但分析人士指出，封锁、围困不是立刻就能显现出效果，而切断台湾海峡这条繁忙的国际航道，不仅会伤害台北，还可能迫使第三国进行干预。

“如果台湾及其伙伴想方设法绕过封锁，目前还不清楚中国的围困能维持多长时间。”国际危机组织（International Crisis Group）最近的一份报告中说，持久战与解放军速战速决的目标背道而驰。

荣鼎集团（Rhodium Group）则认为，封锁至少会使全球经济损失 "远超2万亿美元"--这不仅对台湾，也会对中国造成极大的负面影响。

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两栖登陆风险大

欧锡富说，如果中国国家主席习近平要兑现他统一台湾的诺言，他的军队就必须占领台湾。“要占领台湾，他们必须实施两栖登陆行动。”

但是，两栖攻击非常复杂，难度极大。而且台湾多山的地形，加上季风气候的不利条件，对两栖进攻形成了威慑。

不过，岛上也有一些脆弱的地方，即所谓的 "红色海滩"，被认为适合大规模军事登陆。距离首都台北最近的一处“红滩”，位于桃园市北部。台湾最大的国际机场就在桃园。

欧锡富警告说：“如果（解放军）占领机场，就可以用它来运送其部队、弹药和食品给养。”

但国际危机组织的中国问题分析师萧嫣然（Amanda Hsiao）认为，在短期内，中国对台湾发动全面两栖攻击的可能性较低，因为“中国失败的几率并不小”。

她认为目前最紧迫的问题是 “北京加紧对台湾的挤压”--这种情况每天都在发生。“我们每天都能看到这样的证据：解放军的活动越来越频繁和靠近，对中国有利的叙事在被强化，台海两岸的贸易被利用为（政治）武器。”

此外，台湾政府官员还担心中国可能会发动大规模网络攻击，以摧毁岛内的通信、电力和银行等关键基础设施。

（法新社）

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