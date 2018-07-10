北京捐军备示好 美菲关系受考验

(德国之声中文网) 菲律宾海军发言人週日(7/29)表示，中国捐赠了4艘巡逻艇和30枚榴弹发射器给菲律宾海军。

根据发言人乔纳森·扎塔（Jonathan Zata）的说法，中方在上週已经交付新的巡逻艇和40毫米火箭推进式榴弹发射器。他表示，菲方正评估是否将中方所提供的设备纳入军队。

他补充说，菲律宾军方还指派人员接受新设备操作和维护方面的培训，并指出军方过去习惯于操作西方军事硬体。

扎塔并没有提供有关巡逻艇的细节，但一名军方消息人士称，「它们大约12米（长），比我们的多用途攻击艇略小。」

去年，中国捐赠了大约6000支突击步枪、上百支狙击枪和和弹药给菲律宾警方和军方，协助菲律宾政府军在伊斯兰城市马拉维 (Islamic City of Marawi)南部与伊斯兰国联盟恐怖分子作战。

2016年，美国议会挡下了一笔售予菲律宾2万6千隻M4卡宾枪的交易案，主要是因为菲律宾总统杜特尔特带领的政府在「毒品战争」中，警方使用武力过当，造成人权侵害疑虑。

中国连番的军备捐赠除了补足菲律宾所需，也拉近两国关係。

不过相较于中国捐赠的数量，美菲在1950年代就签订的防卫合作协议，过去5年，美国提供了价值2亿8千2百万军事补助，包括无人机、船舰、侦察机和突击步枪。

华盛顿和马尼拉过去几十年举办过多次联合军演，虽然杜特尔特去年曾多次威胁要取消双边军事合作，不过目前仍没有成真。

夏立民/罗法 (德新社、路透社)