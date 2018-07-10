 北京捐军备示好 美菲关系受考验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2018

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时政风云

北京捐军备示好 美菲关系受考验

中非两国在南海有领土争端，但在杜特尔特的领导下，两国关係一直在改善。中国会取代美国成为菲律宾新盟友吗？

China Präsident Xi Jinping und Präsident Rodrigo Duterte (Reuters/E. Oliveau)

菲律宾总统杜特尔特上任後不断向中国示好，2018博鳌论坛前还喊出:「我爱习近平。」

DW.COM

目前，中美因南海和贸易问题而互相指责。在美国国务卿蓬佩奥访华这个敏感的时间点，中国海军在有争议的南海进行“逼真战场”的模拟导弹攻击演练。 (15.06.2018)

五角大楼周六强烈抨击中国在南海水域的行为。美防长马蒂斯在香格里拉亚洲安全论坛上说，中国军队在这片争议海域的人工扩建岛礁上部署武器，这是“恐吓与胁迫”。 (02.06.2018)

中国首次派轰6K轰炸机到南中国海训练，再次引发周边国家抗议。菲律宾的回应最受注目，被批评应对软弱的总统杜特尔蒂终于开腔，坦言不可能因领土争议而开战。 (22.05.2018)

(德国之声中文网) 菲律宾海军发言人週日(7/29)表示，中国捐赠了4艘巡逻艇和30枚榴弹发射器给菲律宾海军。

根据发言人乔纳森·扎塔（Jonathan Zata）的说法，中方在上週已经交付新的巡逻艇和40毫米火箭推进式榴弹发射器。他表示，菲方正评估是否将中方所提供的设备纳入军队。

他补充说，菲律宾军方还指派人员接受新设备操作和维护方面的培训，并指出军方过去习惯于操作西方军事硬体。

扎塔并没有提供有关巡逻艇的细节，但一名军方消息人士称，「它们大约12米（长），比我们的多用途攻击艇略小。」

去年，中国捐赠了大约6000支突击步枪、上百支狙击枪和和弹药给菲律宾警方和军方，协助菲律宾政府军在伊斯兰城市马拉维 (Islamic City of Marawi)南部与伊斯兰国联盟恐怖分子作战。

2016年，美国议会挡下了一笔售予菲律宾2万6千隻M4卡宾枪的交易案，主要是因为菲律宾总统杜特尔特带领的政府在「毒品战争」中，警方使用武力过当，造成人权侵害疑虑。

中国连番的军备捐赠除了补足菲律宾所需，也拉近两国关係。

不过相较于中国捐赠的数量，美菲在1950年代就签订的防卫合作协议，过去5年，美国提供了价值2亿8千2百万军事补助，包括无人机、船舰、侦察机和突击步枪。

华盛顿和马尼拉过去几十年举办过多次联合军演，虽然杜特尔特去年曾多次威胁要取消双边军事合作，不过目前仍没有成真。

夏立民/罗法 (德新社、路透社)

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