北京捍卫经贸立场 中美双边关係急冻

(德国之声中文网) 中国国务院订于週二(9/25)上午召开记者会，说明昨日发布的白皮书：《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》。文中抨击美方实行单边主义、保护主义和经济霸权主义。

雷蒙詹姆斯金融公司首席经济学家布朗(Scott Brown)说：「对美国来说，关税造成的最大危机是有可能被拒于中国市场，一个正在发展中的市场之外。」

美国对价值2000亿美元中国商品加徵关税在昨天中午12时生效，中方也立刻反击，对600亿美元美国商品课税。于此同时，华盛顿又对中国军队武器装备部门和部长实施制裁，连带使得两国紧张情势上升，中美关係降至冰点。

军事交流暂缓

中国国防部称，已缩短解放海军司令员沈金龙中将访美行程，并推迟原定在9月25日在北京举行的中美军事会谈。美国国防部长马蒂斯表示，他正在思考如何与中国军方保持良好关係。他在六月访问中国时，试图要加深两国军事合作。他说：「国务卿蓬佩奥和我都相信和中国要保持关係。我们正在思考下一步怎麽做。」

《中国日报》在美登四页广吿

中国官媒《中国日报》英文版9月23日在美国爱荷华州当地最大报纸《狄蒙因纪事报》（Des Moines Register）插入四页广告，公开指美国总统特朗普「愚蠢行事」，害惨该州的大豆农。四页广告标明由「中国日报付费并撰写」，除大篇幅对准特朗普贸易政策，还有一篇插页文章说，贸易争议迫使中国进口商放弃美国，转向南美採购大豆。广吿被指锁定特朗普选民，打击共和党票仓。

特朗普日前指控中国试图干预美国期中大选。

中国召见美国驻京大使

中国外交部副部长郑泽光召见美国驻京大使布兰斯塔德 (Terry Branstad)，抗议美国制裁不当。郑泽光表示，「中俄军事合作是两个主权国家的正常合作，美方无权干涉。」他也说：「美方行径严重损害中美两国、两军关係......中方敦促美方立即纠正错误，撤销所谓制裁。」

经贸谈判喊停

中国商务部副部长王受文原订于9月20日抵达华盛顿，安排中国副总理刘鹤与美国财长姆努钦9月下旬或10月的谈判。但特朗普政府宣布24日加徵关税后，王受文的行程已被取消。双方目前没有新的谈判计画。

《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》

根据新华社报导，白皮书全文约3.6万字，除前言外，共包括6个部分，分别是中美经贸合作互利共赢、中美经贸关係的事实、美国政府的贸易保护主义行为、美国政府的贸易霸凌主义行为、美国政府不当做法对世界经济发展的危害、中国的立场。

夏立民/罗法 (综合报导)