 北京挺中天 NCC:不像有些国家连申请都没办法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2020

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北京挺中天 NCC:不像有些国家连申请都没办法

中天新闻换照申请遭到台湾国家通讯传播委员会 (NCC)驳回，引发政治决定侵犯言论与新闻自由争议，对此蔡英文也正面回应。

Symbolbild China und Taiwan

中天新闻换照不过引发两岸口水战。中天董事长蔡衍明长期在中国经商，并不避讳亲中态度。本次换照审查案也指他直接涉入干预新闻制播。

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周三 (11月25日)回应中天新闻台不予换照风波。她强调强调，「台湾是民主法治的国家」，总统并不会介入独立机关的审查。

她说：「独立机关NCC按照相关的法规就电视频道的执照每六年进行换照审查的作业，是所有频道都一体适用的。」

蔡英文提到，NCC做的决定可受社会公评，至于目前的不同的意见「证明民主的台湾不是只有一个声音」。

她也表示，相关劳动部门会协助处理中天新闻员工失业一事。

延伸阅读： 中天电视换照失败 专家: 不妨碍新闻自由

NCC狠酸国台办

中国国台办25日提到中天一案表示，此案「引起台湾社会各界普遍质疑和强烈批评」。

发言人朱凤莲说：「正如台湾舆论指出的那样，民进党当局此举是用政治手段来打压异己，相关部门完全是按照剧本演出，完成所谓的政治任务」。

台湾国家通讯传播委员会 (NCC)随后在记者会回应，台湾是「自由民主的国家」，合议制的独立机关NCC是「依法行政」。

NCC副主委翁柏宗说强调中天一案是按照《卫星广播电视法》订定的换照管理办法。他说：「审查的项目、评分的基准都很明确、可预期，NCC并没有审查任何电视台的政治立场」。他也暗讽：「不像有些国家连申请都没办法。」

无国界记者：新闻需民主监管

德国之声日前访问无国界记者台北办事处执行长艾玮昂，他表示中天换照不过未必侵犯新闻自由，民主监管机制也应该发挥作用。

NCC表示同意艾玮昂的说法，再次强调是依法「一样一样来审查」，从「过去的营运计划到未来的营运计划执行可能性」来进行裁决。

针对艾玮昂表示NCC详细资料提供不足一事，NCC记者会后也提供10月26日听证会上中天遭裁罚的详细资料。

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