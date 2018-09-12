北京指责台湾间谍机关“渗透破坏大陆”

(德国之声中文网) 周日(9月16日)，中国国务院台湾办公室发言人安峰山在接受中国官方的新华社采访时表示，"一个时期以来，台湾间谍情报机关以大陆为目标，大肆加强情报窃取和渗透破坏活动。"他透露，国家安全机关组织已经开展了专项打击行动。

周六晚间，中国央视已经在《新闻联播》电视节目中报道，披露国家安全机关已经在专项行动中破获了一百多起台湾间谍案件。央视还称，台湾方面还有针对性地利用金钱、爱情和友情策反在台大陆学生，其中以政治、经济、国防相关科技专业的学生为主，并举出了2011年至2014年间的几个案例。

台湾指责北京"阻挠陆生来台就学"

台湾陆委会则在周日反驳，认为中国大陆官方媒体"未经民主法治的正当程序，胡乱对我进行指控"，"内容子虚乌有"。陆委会认为，这只会"引起更多对中国大陆的疑虑，质疑其动机及目的"。"呼吁陆方应停止此以专制极权社会、构陷入罪的一贯手法，恶意栽赃我方，进行政治操作，阻挠陆生来台就学，陆方如执意操作，将更加引起两岸的疑虑和误解，不利两岸关系的发展。"陆委会呼吁北京方面"勿针对陆生来台进行政治操作"。

近期，海峡两岸关系处于持续紧张状态。北京方面出台了一系列优惠措施鼓励台湾人才在大陆定居，而台北方面则警告其民众要警惕居住在非民主国家的风险。

双方互相就间谍行为提出指责，也并非新鲜事。2017年，台湾国安部门表示，自2016年蔡英文出任总统以来，北京方面加强了对台湾的渗透。同年，一名在台大陆学生被台湾当局控罪，他被指控在台湾的高校以及政府机构内通过联系人搜集敏感信息，并试图在台湾建立谍报网络。

文山/达扬/(路透社、新华社)