 北京持续整肃官场  公布「忏悔书」警世 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2021

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时政风云

北京持续整肃官场  公布「忏悔书」警世

在中共二十大人事布局之前，中纪委持续「打贪反腐」。不少网民质疑，如果这些落马高官早有问题，为何能一路平步青云？从官方公布的忏悔书能不能看出端倪？

China - Xi Jinping in Beijing

中共十八大以来，在习近平主导的反腐运动中，不少落马的高官也是他的政敌，引发外界诸多联想。

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反腐行动持续数年之后，执政的中国共产党目前已经将整肃目标对准了规模庞大的金融业。25家最大金融机构将接受历时两个月的巡视。

中国公安部原副部长孙力军被双开两天后，中央纪委国家监委又宣布，司法部前部长傅政华涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

在落马17个月后，中纪委通报前公安部副部长孙力军遭到双开。引人关注的是，官方这次措辞罕见激烈。

据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。 

(德国之声中文网) 中国政府继续「反腐」工作，中纪委周三(10月13日)公布贵州省政协原党组书记、主席王富玉在遭到开除党籍后因为涉嫌受贿被提起公诉。

根据起诉内容，王富玉「利用担任海南省琼山市委书记、市长，海南省委常委、三亚市委书记，海南省委副书记、海口市委书记，贵州省委副书记，贵州省政协副主席、主席，贵州省正部级领导干部等职务上的便利，以及本人职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物」。

通报提到，王富玉在离职后，继续通过过往权势的「为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物」。

前一天10月12日，新华社报道，被中国媒体称为江西「政府虎」的江苏省委原常委、政法委原书记王立科遭到批捕。他涉嫌受贿和行贿，遭国家监察委员会调查后结案，已经移送检察机关审查起诉，等待进一步审理。

在9月22日的双开官方通报中，中纪委指他「从未真正树立理想信念，从未对党忠诚老实」，还说他「特权思想严重，生活奢靡腐败，违规长期占用公车和办公用房，长期安排多名公职、现役人员为其及家人提供服务」，表示他「严重破坏任职地区政法系统特别是公安系统的政治生态」等等，相关措辞严厉。

两人是这一波反腐运动当中最新落马的高官。近来北京大动作整顿政法系统，公安部原副部长孙力军被开除党籍和公职，司法部原部长傅政华也被调查。

「忏悔书」套路

10月13日，中纪委还公布了宁夏回族自治区原经信委党组副书记、副主任王俭严重违纪违法案剖析，从王俭的简历，到详细的调查过程都公布在网上。

值得关注的是，该文内容还将王俭的忏悔书节选公布，详述他如何在简朴的家庭中成长，但在政治路途上迷失，生活转为奢靡，图谋自己的私利，远离了当初入党的初心，在自律和他律都失效时，「突破纪律底线走向犯罪」，最后表示要接受改造，弥补自己的错误。

根据《中国青年报》，展示官员的悔过书这种「反腐教材」的纪录可以追溯回2015年。报道也提到，2021年7月15日正式开幕的中国共产党历史展览馆中，最后欢迎的展品就是十八大以来高官在反腐调查之后的「忏悔书」。

根据报道，过去「副国级」或是「省部级」的高官在其中大书自己「走向堕落的『心路历程』」，有人痛陈生活作风影响夫妻关系，有人感激组织的温暖与关怀，内容多是「后悔」、「不堪回首」、「无地自容」、「重新做人」的说法。

(综合报道)

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