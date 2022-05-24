北京持續嚴格防疫 衛健委官員失職下台

在中國政府堅持動態清零總方針下，持續嚴格執行的封鎖措施，以防堵社區傳播為目標，並對違反規定或規避限制的工作場所進行處罰。當局嚴苛防疫，也對疫情防控失職的官員祭出重懲，除了北京衛健委主任遭調查被免職，同天北京副市長也宣布辭職。
（德國之聲中文網）中國新型冠狀病毒新增病例數降至500例。根據中國衛健委數據顯示，5月25日單日新增本土確診104例，本土無症狀感染者356例，創近兩個月新低。但在動態清零的方針下，北京對疫情防控仍維持謹慎。
北京衛健委通報5月25日北京新增36例本土確診病例，以及9例無症狀感染者。新增的本土病例中，有2例是從無症狀感染轉為確診病例。
在北京「動態清零」的指示下，北京街道和小區落實出入口登記管理，測量溫度、掃健康碼和查驗48小時內核酸檢測陰性報告，全面升級疫情防控措施。
北京有近千萬人口目前實施居家辦公，絕大多數的公交車和地鐵服務被暫停。另外，部分小區出現少數確診病例，導致數千人被轉往隔離酒店。
嚴格的防疫規範引起龐大民怨，繼北京大學之後，北京師範大學、政法大學學生過去兩天也群起抗議防疫措施。
學校、公園、餐廳和商店全關門的情況下，一名女學生告訴路透社，「我們不能上體育課，因此學業與休息之間無法取得平衡」。
儘管民怨不斷，但官方稱嚴格管控仍有其效果。北京市衛健委黨委書記、副主任鐘東波在新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，強調北京的病例數明顯下降，同時社會面的病例也下降，呈現「兩下降」良好態勢。
鍾東波指出，北京疫情從4月22日開始，一共經歷3個階段：第一階段是早期快速發展階段，每日新增病例迅速上升，4月27日已達50例。第二階段是平台波動階段，有個別聚集性疫情爆發，導致當日新增病例出現過兩個高峰。第三階段是零星散發和局部聚集階段，經過兩個階段的努力，早期大部分傳播鏈條已完全得到控制。
面對疫情，祭出嚴厲防疫措施的同時，當局週三（25日）宣布免去于魯明的北京市衛生健康委員會主任職務。中共中央紀委國家監委網站的消息稱，于魯明涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，今年61歲的于魯明在1983年12月參加工作，北京醫學院分院精神衛生專業大學畢業，主任醫師，現任13屆全國政協委員。
于魯明被免職的當天，北京市人大常委會還做出另一項決定，接受王紅辭去北京市副市長職務的請求，但並未透露王紅請辭原因為何。法新社稱，自疫情開始以來，無法控制疫情爆發的地方官員都面臨免職或懲處。
今年60歲的王紅，遼寧興城人。據公開資料顯示，王紅是現任13屆全國政協常委，民革中央副主席、北京市委主委，市政協副主席。
另外，上海疫情逐步獲得控制，各地的賣場和超市逐步恢復營運。據中國媒體報導稱，商場的復市率甚至達70%，預計在6月1日之後，上海的購物中心、百貨商場、專業專賣店全面恢復線下營業。
但中國堅持採行「清零」防疫措施，實施長達近兩個多月的封鎖，導致iPhone代工廠在上海的工廠停工，直接衝擊全球供應鏈。《日本經濟新聞》報導，蘋果公司已經告訴供應商，中國的封鎖措施至少影響一款新iPhone的開發計劃。
目前蘋果，以及鴻海、和碩等供應商都沒有立即針對路透社提問作出回應。
（法新社、路透社、新華社等）
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尽管上海和北京目前的新增病例比很多西方大城市都少，但是尽快实现“清零”仍然是中国政府坚持的目标。北京一个社区的1800人被送往张家口集中隔离，而上海不少民众则对一些基层社区不按规定放松管制而表达愤怒。
不久前美媒曾报道习近平下达指令要求今年中国经济增长率要保证高于美国。不过根据“彭博经济”日前发布的研究报告，这一目标恐难以达成。严格的防疫措施可能造成中国2022年GDP增长率仅有2%，这一数值也远低于其它研究机构的预测。