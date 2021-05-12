北京拿高科技巨头开刀

（德国之声中文网）这是上海静安区的一家很火的小咖啡馆，一杯外卖咖啡只要十几元人民币，在这一带可谓价格亲民。但店主还是有赚头，因为顾客络绎不绝。顾客用手机扫码付款，省去了店员使用付款机、找零、收款后洗手等一系列麻烦。店主吴嘉陵（音）感叹道：“用App付款真的非常快。”

支付革命

短短几年里，支付宝和微信支付给中国人的日常生活带来了一场革命。许多中国人现已完全依赖蚂蚁金服和腾讯的支付平台，不再和手续麻烦的国家银行打交道。此外，支付宝也可以用来管理投资、保险和养老，削弱了国有银行的作用。"华盛顿彼得森国际经济研究所的马丁·乔兹蓬帕（Martin Chorzempa）说：“中国已经从一个金融业非常落后的地方变成了全球金融技术的领头羊。”

过去几年里，在中国不仅诞生了新的金融科技巨头，其他科技行业也出现了创业潮，资金部分来自国家，部分来自私人风险资本。

国家领导层重新考虑与企业的关系

无论是网上购物、社交媒体还是快递服务，多年来，阿里巴巴、字节跳动和美团等公司都得到了国家领导层的政治、有时还有财政支持。不过近几个月里，气氛发生了变化。北京BDA咨询公司负责人克拉克（Duncan Clark）说，"中国政府看来正在重新思考与大型科技公司的关系。对共产党领导层来说，一些大型科技公司显然在太短时间里变得太强大。”反垄断和监督机构对谷歌、亚马逊和脸书等大公司采取行动在欧美也并不新鲜，但是，克拉克指出："在中国，特殊之处在于共产党的突出地位和始终存在的由中共监管的大型国有企业与私营企业之间的紧张关系。"

蚂蚁金服IPO被叫停

去年，党和国家领导多次给新兴私营企业踩刹车。例如，支付宝母公司蚂蚁金服原定去年11月上市，这本将是全球有史以来最大的一次IPO，筹集资金规模约300亿欧元。但在香港和上海上市前两天，蚂蚁金服IPO被叫停。该企业被告知不符合某些规定，但细节则不详。之后几周情况越来越清楚：取消蚂蚁金服IPO的命令很可能来自最高层。中国党和国家领导层显然对蚂蚁金服首席执行官马云的言论感到不快。在计划中的蚂蚁金服IPO前不久，马云在上海的一次演讲中说，中国的”金融业是青春少年，还没有成熟的生态体系，没有完完全全的流动起来，大银行更像是大江大河和血液的主动脉，但是我们需要湖泊、需要水塘，需要小溪小河，需要各种各样的沼泽地......"

从共产党领导层的角度来看，这位无所不在的招牌式人物对国有银行的公开批评已经越过了红线。 蚂蚁金服IPO泡汤，马云本人也不得不淡出公众视野。目前，蚂蚁集团正在中国央行的督导下进行全面整改。据《华尔街日报》报道，蚂蚁集团正在与中国国有企业商议创建一家信用评分公司，未来将把自己专有的消费者数据置于监管机构的管辖之下。

多名科技巨头CEO辞职

北京BDA咨询公司负责人克拉克（Duncan Clark）说，"一开始，人们以为这只是涉及马云和蚂蚁金服，因为他如此直言不讳。但是，我们看到，这以后，当局对中国的大型科技公司进行了更广泛的清算。"

著名的创业公司创始人和科技亿万富翁纷纷下台。比如，抖音母公司字节跳动负责人张一鸣，以及新兴网络购物公司拼多多董事长黄峥。他们辞职的原因尚不清楚，但大多数行业观察家认为来自国家领导人的压力起到了一定作用。

"共产党从所有这些科技公司在中国创造的消费热潮中获得巨大的利益，"克拉克分析道。"但这并不是一条单行道。我们看到中共和科技公司之间的某种双重依赖：他们都在某种程度上需要对方，但最终党说，'你们更需要我们'"。

越来越明显的是，中国的国家领导层不再像以前那样让私营科技公司随心所欲。他们也必须服从共产党的领导要求。批评是不能容忍的，无论多么含蓄。

一条贴文导致蒸发250亿欧元

最近，这种情况也发生在因涉嫌垄断被当局立案调查的美团身上。5月初，美团CEO王兴在社媒上转发了一首1000多年前的唐诗《焚书坑》。这首批评以前中国皇帝的诗，被认为是在暗讽当今的执政者。虽然王兴很快删除了贴文，但美团股价却暴跌了近15%，公司市值蒸发约250亿欧元。王兴之后将美团个人持股的约10%，约18亿欧元，注入自己的公益基金会，这被理解为是在表示忏悔。

美团现因涉嫌垄断被当局立案调查

咨询顾问克拉克说：“现在中国很多企业的首席执行官正在考虑如何摆脱自己抢眼的头衔，甚至部分资产，尽可能保持低调，不再当森林中最高的那棵树，因为那会是第一个被砍掉的。”

(据ARD)

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