北京拒美记者延签　暗示可能驱逐

(德国之声中文网) 6名知情人士向《纽约时报》透露，中国政府已经停发续签记者证给部份在中国工作的美国新闻记者，甚至暗示，如果特朗普政府对中国驻美媒体员工采取进一步行动，可能会相对应驱逐这些美国记者。

报导中提到，可能受到影响的美国新闻机构包括CNN、《华尔街日报》和盖蒂图片社。这3家机构的记者上周试图续办中国外交部发放的记者证，但被告知通常效期1年的记者证无法续办。

几位记者说，总共有4家机构的至少5名记者受到影响，其中包括CNN在中国唯一一名记者卡尔弗 (David Culver)、《华尔街日报》的英国记者裴杰 (Jeremy Page)，以及替盖蒂图片社工作的意大利自由摄影师维尔德利(Andrea Verdelli)。

大多数记者和他们的新闻机构都拒绝发表评论，或者没有最新的回复。

CNN9月6日发表声明称：「我们在北京的一名记者最近获得了有效期为两个月的签证，而不是通常的12个月。不过，我们在中国驻地状况没有改变，我们正继续与地方当局合作，确保这种情况还会继续下去。」

美国国务院发言人奥塔古斯 (Morgan Ortagus)在一份声明中表示，中国外交部最近告诉美国驻北京大使馆，拒绝为外国记者续办记者证，并拒绝办理延签。

她说：「美国当然感到不安，因为中华人民共和国提议的这些行动将恶化中国的报道环境，而中国已经缺乏公开和独立的媒体报导。」

预备报复行动?

一名美国记者说，外交部官员告诉他，他的命运取决于特朗普政府是否在秋季发给在美国工作的中国记者续签签证。中国官员告诉他，如果特朗普政府决定驱逐中国记者，北京将采取对等行动。其他记者也收到了类似的讯息。

在中国工作的外国记者必须更新记者证，才能从公安局获得新的居留证。居住证相当于允许外国人在中国生活的签证。持有过期记者证的美国记者在与外交部官员讨论后，中国警官表示，他们将获得有效期至11月6日的居留证。

美媒报导推估，此举是为了报复美国日前对在美中国记者的限制。因为美国记者的拘留期限与中国在美新闻记者能否再获续签的公布时间差不多。

今年5月11日，美国政府宣布，所有在美中国记者的工作签证都改为90天效期，到期前可以申请续签。这与他们之前获得的开放式单次入境签证相比，时间大幅缩短。这项新规影响了超过130名中国记者。

8月初，这些中国记者签证到期，但美国国土安全部在与国务院协商后，没有驱逐任何中国记者，也没有为他们续签，这也代表根据新规定，他们事实上获得了90天的延期。

在等待续签的同时，这些记者可以继续在美国生活和工作到11月初，也就是美国大选的同一周，但美国官员也可能决定提早驱逐其中一些人。

北京声称，目前这些记者没有一个人从美国当局那里得到关于其最新签证申请的回复，强调这已经严重干扰了他们的工作和生活。而中国外交官对这些记者所面对潜在的驱逐可能感到担忧，并持续美国外交部针对此事交流。

美中媒体战

新闻中提到，有一些美国新闻机构还没有受到中国新限制的影响，因为他们的记者证还不需要续签。《纽约时报》的一名外籍记者就是如此，他是一名美国人，但人还在中国。

由于涉及报道的敏感性，中国政府在2013年底对《泰晤士报》和彭博新闻社记者的记者证续签进行了类似的限制。延后续签导致外界担心美国记者会遭到驱逐。

时任副总统的拜登在访问北京时努力向中国领导人强调新闻自由的重要性。中国政府最终延长了这些记者的证照，并发放了新的居留证，但在随后几年拒绝发放签证给这两家新闻社的新记者。

由于许多中国记者在国营新闻机构工作，美国官员们认为，他们从事的不是新闻而是宣传工作，在少数情况下，甚至可能是间谍。所以今年2月18日，华盛顿将中国5家官媒指定为外交实体，要求它们交出雇员和资产清单。

隔一天，北京因为《华尔街日报》评论专栏煽动性标题「中国是真正的亚洲病夫」，宣布驱逐该报3名记者。这是自1998年以来中国第一次直接驱逐记者。此外，中国官员还迫使包括《泰晤士报》、《华尔尔街日报》和CNN在内的几家美国新闻机构的北京分社的一些中国雇员离职。

针对中国激烈的反应，美国官员却表示，他们针对中国新闻媒体机构和雇员的行动，是对中国政府近年来对外国记者实施严格限制的回应。

美国指出，这些限制包括将记者证、居留证和签证的期限从标准的一年限制到最短的一个月。此外，他们也提到，如果中国官员试图惩罚记者，或试图让新闻机构进行自我审查的话，还会祭出新的措施。

到了3月，美国国务院祭新规，要求中国5家官媒只能雇用100名非美国人，导致60名中国员工被驱逐出美国。中国随后也驱逐《泰晤士报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》的美国记者。

外交口水

美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿史迪威 (David Stilwell)说，这些中国媒体之所以被指定为 「外国使团」，是因为美国政府认为他们是 「由中共有效控制」的宣传机构，而不是独立的新闻机构」。

9月3日，他在华盛顿举行的新闻发布会上说，北京对美国媒体的「对等」举动是「与我们平衡这种关系的简单愿望严重不相称」的报复行为。

中国外交部发言人华春莹9月3日在例行记者会上针对中美相互的媒体限制表示：「中美媒体问题的实质是美方出于冷战思维和意识形态偏见，对中国媒体进行政治迫害和打压...」

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