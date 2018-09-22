北京拒绝美军舰访港 中美紧张关系再升级

（德国之声中文网）据《华尔街日报》周二（9月25日）援引美国军方官员称，中国政府拒绝了美国"黄蜂"号两栖攻击舰下月访问香港的申请。此外，中国还召回了正在访美的海军司令员沈金龙。因此，沈金龙将不会与美国海军作战部长在罗德岛州纽波特举行的国际海上力量研讨会期间会晤。

上周，美国国务院宣布，对中共军委设备发展部门及其部长李尚福进行制裁--冻结其在美国司法管辖区的资产、阻止外汇交易，限制他们透过美国金融体系进入全球金融市场。华盛顿称，制裁原因是中国军方部门最近购买了俄罗斯苏霍伊Su-35战斗机和S-400地对空导弹系统，违反了美国的《以制裁反制美国敌人法案》（CAATSA）。

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对于该制裁，中国表示"强烈愤慨和抗议"，同时召见了美国驻华大使。

在周二的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽就此表示，中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平9月22日召见美国驻华使馆代理国防武官孟绩伟，就美方宣布对中国中央军委装备发展部及该部负责人实施制裁提出严正交涉和抗议。中国国防部网站同时表示，推迟计划于9月25日至27日在北京举行的中美两军联合参谋部对话机制第二次会议。

贸易战阴影与军售摩擦

周一（9月24日）也就是中秋节当天，特朗普政府开始对价值2000亿美元的中国商品加征10%的关税，中国的反制措施也在当天生效，对价值600亿美元的美国商品加征关税。

据《华盛顿邮报》上周六报道称，北京政府取消了中国国务院副总理刘鹤原定本周的华盛顿之行；而派遣一个中级代表团先于刘鹤去华盛顿的计划同时被取消。本周一，北京当局发表《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，炮轰美国经济霸权。

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在华盛顿和北京之间的关系高度敏感之际，美国方面周一宣布，特朗普政府批准对台军售案，金额3.3亿美元，内容包含F-16战机和其他战机零组件。这是七年来金额最高的一次。这也再次引发了中方的强烈批评。

王凡/乐然（路透社，华尔街日报等）