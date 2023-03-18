北京拉近了柏林与东京的距离 新世界格局已见雏形？

（德国之声中文网）上周末，德国和日本在其首次政府磋商中达成了包含25点的清单，以加强两国间的合作。德国和日本都是七国集团（G7）国家，也都是出口大国，不过，柏林和东京在声明中对于两国关系迅速升温的一个真实原因只字未提，那就是中国。

欧盟外交官们表示，世界格局正在重新梳理。西方国家将俄罗斯、中国和朝鲜视为对自身安全的共同威胁，并在这一背景下日渐靠拢。

即使在传统上非常着眼于欧洲的德国政府，如今也通过印太战略，表达出欧洲对于东亚的兴趣。七国集团的政府首脑和西方工业化国家的外长们正在以前所未有的程度协调着他们的行动。这是因为今年西方国家几乎都面临同样的问题——无论是途经南海的贸易路线的安全、原材料供应，还是关键基础设施网络中对中国产品的依赖。自俄罗斯入侵乌克兰以来，人们开始意识到，中国也可能在某些时候诉诸军事手段，例如在台湾问题上，这并非不可想象。

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因此，德国总理肖尔茨在2022年回应俄罗斯入侵乌克兰时表示，西方民主国家现在必须更重视其他大洲的志同道合者，与其更紧密地联系在一起。这可以解释他对非洲、拉美和印度的访问。这就是为什么肖尔茨在出任总理后，首先访问了日本，然后才是中国。这也是为什么柏林现在要与东京进行政府磋商，为什么就连德国联邦总统施泰因迈尔也到访了日本。

事实上，在此前很长的一段时间里，柏林对于日本并没有表现出太大兴趣。尽管日本去年与德国的双边贸易额达到457亿欧元，但两国的工业结构相似，日本实际上一直被认为更多是德国经济的竞争对手而非合作伙伴。

然而随着时局变化、新的世界观形成，皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）现在已经成为16年来第一位访问日本的德国国防部长，探索德日更紧密的军事合作。这也许是最令人惊讶的发展。

毕竟，德国和日本作为第二次世界大战的主要肇事国，在1945年后长期实行军事克制。战争罪责导致两国在战后尽量远离军事行动。然而，这种情况在德国和日本几乎同时发生变化。德国自1990年代开始一直在使其安全政策正常化。日本也再次扩大其武装力量的职责范围，并且正在大规模加强军备。

“日本将在未来五年内将其国防开支增加一倍”，德国防长皮斯托里乌斯在东京表示。他现在感觉到与日本这个高科技国家进行军事合作的可能。德国还参加了印太地区的演习，并计划在2024年再次参加。德国的战斗机在2022年的演习中飞行远至澳大利亚。而在这背后，同样有着澳大利亚、韩国、日本这些民主国家担忧受制于强大中国的考量。

此外，东亚也在发生一些变化。在德国总理肖尔茨访日前不久，韩国总统尹锡悦刚刚访问了东京。几十年来，由于日本没有足够反省当年在侵略中的战争罪行，日、韩这两个美国盟友一直未能实现真正和解和靠拢。然而现在，面对新的超级大国中国、俄罗斯以及朝鲜，两国显然感觉其带来的潜在威胁足够大，以至于东京和首尔可以暂时不计前嫌。

同时，日本首相岸田文雄也明确寻求来自遥远德国的支持。“欧洲和印太，这两个地区及其安全不能分开”，岸田在与肖尔茨会晤后这样说。肖尔茨则盛赞日本尽管地理上距欧洲甚远，但日本非常明确地加入了对俄罗斯的制裁，并在军事上支持乌克兰。

其他西方国家也在加强合作。不久前，美国、英国和澳大利亚同意加强在潜艇等方面的军事合作。英国武装部队国务大臣希佩（James Heappey）在德国《世界报》上说：“其他西方伙伴——无论是澳大利亚、日本、韩国、英国、法国、德国还是荷兰——也应该在东南亚，特别是在南中国海，支持航行自由和基于规则的制度。”

不过，不仅仅是民主国家在调整方向、逐渐靠拢：中国刚刚帮助资源丰富的专制国家沙特阿拉伯和伊朗进行了和解谈判。下一步紧随其后，中国国家主席习近平周一（3月20日）开始对莫斯科为期三天的访问。这让人不禁产生新的集团乃至世界格局正在形成的印象。

（路透社）

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