 北京报复：美国官员见香港政界须获批 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2020

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时政风云

北京报复：美国官员见香港政界须获批

中美交恶之下，香港成为两国角力的舞台，美国进一步公布制裁11名中港官员的细节，中国也限制美国驻港人员的活动。

Hongkong Proteste mit US-Flagge (Reuters/A.A. Dalsh)

中国外交部規定，美国驻港人员会见香港官员丶政要前须获批准

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德国瑙曼基金会出于员工安全考量，周三宣布关闭香港办公室。该基金会主席表示，此举并不代表他们“放弃香港”，未来基金会将继续关注香港及中国议题。

港府針對反修例運動進行大拘捕，陸續有示威者離港向其他國家尋求政治庇護，英國是流亡人士其中一道「逃生門」。英國內政部資料顯示，今年上半年接獲十一宗港人的庇護申請，已多於去年全年的八宗。

港首林郑月娥的小儿子林约希告知室友"家有急事"， 从美国返港。他就读于哈佛大学。美国周五宣布对林郑月娥等多名中港官员进行制裁。林郑回应表示制裁没有道理和逻辑，她本人在美国没有任何资产，也不想去美国。

继大举搜查报馆後，香港警方再被指打压新闻自由，当局修改《警察通例》下“传媒代表”的定义，变相引入“官方发牌制度”，赶绝公民记者及网媒。香港媒体环境如何迈向“大陆化”？

联合国大会是本周重要的国际政治议程。在这个平台上的中美角力也颇受瞩目。《新苏黎世报》记者分析指出，随着特朗普领导的美国退出多个多边机制，中国正在利用机会，不动声色地试图改写联合国的运作体系。

尽管特朗普总统本周再次宣称“一劳永逸与中国脱钩”，但是上海美国商会的一项调研显示，在中国经营业务的美国企业中，大多数都没有将制造业务撤出中国的计划。调研同时显示，美企对美中双边经贸关系趋于悲观。

（德国之声中文网）香港《南华早报》周日（27日）引述消息报导，美国驻港外交人员会见香港官员丶政党人士丶教育机构等，须获得中国外交部驻港公署批准。此举是中方针对美国限制中国驻美外交官的报复行动。

根据《南华早报》取得的内部文件，中国外交部规定「美国驻香港总领事丶其继任者或其代表，在访问任何中国地方政府设施或机构人员之前，须事先取得中国外交部驻港特派员公署的核准」，限制范围包含官方丶私人丶社交及视讯会议，以及与「任何中国公立或私立教育机构丶社团及其所属人员」的会面。

立法会纺织及制衣界议员丶自由党党魁锺国斌向该报透露，自己两周前接获驻港公署通知，美国驻港总领事要会见香港政界须事先通知并获得驻港公署批准。他因此将美国驻港总领事史墨客（Hanscom Smith）邀请会面一事通报公署，却被告知目前不适宜见面而作罢。

香港民主派陷尴尬

报导引述中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强分析，新规定将使民主派陷入尴尬，「中美关系紧张，他们会见美国外交官会很敏感，但如果他们想游说华府支持，就不得不与美国外交官见面」。

有不愿具名的香港民主派议员表示不会主动向中方通报，而公民党杨岳桥及梁家杰就指，为保障自身安全，若受邀与美方官员会面，会先询问对方是否已获中国外交部批准，但质疑此规定将损害香港作为亚洲国际都会的地位。

美国国务卿蓬佩奥9月3日宣布，中国驻美人员访问当地官员或校园须事先获得许可，包含在使馆或领馆以外地点主办超过50人的文化活动。一周後，中国外交部声言将实施「对等回应」，形容是「对美方错误行径作出的正当丶必要反应」，但当时未透露具体措施。

Hongkong | Tung Chee-hwa, Leung Chun-ying, Carrie Lam, Luo Huining und Zheng Yanxiong (picture-alliance/Photoshot/L. Gang)

香港中联办主任兼国家安全事务顾问骆惠宁（左一）及特首林郑月娥（左二）均受美国制裁。图为二人7月8日出席中央驻港国安公署临时办公室开幕礼。

美公布制裁11中港官员细节

另一方面，美国财政部9月25日进一步公布制裁11名中港官员的细节，禁止美国人交易或处理这些官员直接或间接持有50%权益的资产，也不得在未获授权下与受制裁人士谈判或签订合约。

美国人仍可与受制裁人士任职的香港政府部门或政府机构有常规来往，但该来往不得有受制裁对象的直接或间接参与。

美国财政部在8月7日宣布制裁11名中港官员，包括：港澳办主任夏宝龙丶港澳办副主任张晓明丶香港中联办主任兼国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港维护国家安全公署署长郑雁雄丶香港行政长官林郑月娥丶律政司司长郑若骅丶特首办主任兼国安委秘书长陈国基丶保安局局长李家超丶政制及内地事务局局长曾国衞丶警务处处长邓炳强丶前警务处处长卢伟聪。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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中美代表在联合国上交锋

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