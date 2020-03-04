北京批美干预新闻工作 华盛顿强调「公平对等」

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周四(3月5日)呼吁北京对在中国工作的美国和其他外媒采取更公平的态度。

他说:「我们的记者既独立又有国际水准。中国共产党对他们的监视、骚扰和恐吓却越来越严重。我们将作出回应以保持对等。」

中美两国处理对方新闻媒体的裂痕不断加深。3日中国外交部针对美国对中国媒体中国籍员工数量的限制措施作出强烈回应。

中国外交部发言人赵立坚说:「，从登记『外国代理人』，到列为『外国使团』，再到以所谓限制人数为名，实际上限期『驱逐』中国媒体驻美记者，不断升级对中国记者的打压行动，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。」

他也说:「美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美正常采访进行干扰、横加阻挠，暴露出美方所谓『新闻自由』的虚伪性，是赤裸裸的『双重标准』和霸权欺凌。」

中国官媒新华社买下了纽约时代广场的广告版面

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美减中国官媒雇员数

美国政府3月2日縮減中国官媒在美国工作的雇员人数。虽然美国声称这个决定是基于对不同国家之间的公平性考量，而非出于报复心态，但是这个举措仍然呼应着两周前中国因为《华尔街日报》下标而驱逐了该公司3名驻华记者的事件。

美国国务卿蓬佩奥说: 「美国一直以来都十分欢迎外国记者，包括来自中华人民共和国的记者自由地工作，他们不用擔心被报复。」他说: 「我们的目标是达到互惠，就像我们在中美关系的其他方面上所作的一样，我们试图追求可以长期持续下去的关系。」

中国驻联合国大使张军在记者会上谴责美国的新政策: 「我们不认为美国采取干预中国新闻工作者的行为是妥当的。」

总部设在纽约的保护记者委员会谴责美国的举动是「开启了以牙还牙的危险循环」，可能会在新冠肺炎疫情蔓延各国的时后，妨碍到资讯的流通。

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中国五家官媒受影响

一名国务院官员表示，在3月13日以后，中国的五家官媒最多只能在美国雇用100名员工，而非现在的160名。

其中，中国官媒新华社受到的影响最大。国务院高官说，新华社之后只会被允许在美国雇用59名中国籍员工。其他媒体如CGTN只能够雇用30名，人民日报可以雇用9名，中国国际广播电台只能雇用2名。

在此之前，中国官媒的中国籍雇员都是凭记者签证留在美国工作。在名额缩减以后，将会有60名员工失去签证。如果他们没有找到新雇主为他们申请签证，就需要离开美国。

官员表示，为其他媒体机构工作的中国人不会受到新政策影响。美国也不会禁止中国官媒雇用其他国籍的员工。

一名美国高官表示，特朗普团队同时也在考虑缩短中国官媒员工在美国的签证效期。根据美国政府的数据，美国去年总共发放了425张记者签证给予中国公民。

外国使团

二月初，美国将五家中国官媒判定为「外国使团」。这五家官媒分别为: 中国国家通讯社新华社、前身为中国央视国际频道的中国环球电视网(CGTN)、中国政府面向全世界的电台－中国国际广播电台、《中国日报》发行公司和《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司。

这五家中国官媒被判定为「外国使团」之后，在租赁或购置房产之前都需要寻求当局许可，也需要向政府提供其雇员名单，不论员工是不是美国籍。

这些规定与美国对外国使馆的规定相同，但不代表这几间新闻媒体有任何外交地位。

邹宗翰/张慈/杨威廉(综合报导)