 北京扣留瑞银顾问 意堵资金外流？ | 经济纵横 | DW | 22.10.2018

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经济纵横

北京扣留瑞银顾问 意堵资金外流？

瑞银一名顾问周末在北京机场被阻止离境。各家媒体报道的信息显示，此人被限制离境，但她并没有被逮捕。出于安全考虑，瑞银已通知相关员工近期内不要前往中国。

Steueroase Symbolbild (picture-alliance/dpa)

瑞银UBS推出的境外理财项目在中国很受欢迎

（德国之声中文网）彭博社援引两名不愿透露姓名的圈内人士报道称，除瑞银之外，瑞士另一家大型全球理财公司--瑞士宝胜银行（Julius Baer）也已要求员工无限期推迟去中国出差的计划。彭博社报道称，瑞银和宝胜高层均拒绝就中国旅行禁令一事发表评论。而瑞士信贷银行则表示，该银行没有发布相关的禁令。

周日出版的《南德意志报》也报道了这一事件，报道称，瑞银如此迅速的发布旅行禁令说明，该银行员工被中方扣留显然不是一个偶发事件。

《南德意志报》称，瑞银虽然在上海和北京都设有分支机构，但其主要业务，即离岸理财项目则由中国以外的专业人员打理。这显然引起了中国政府的不满。有鉴于此，这名长驻新加坡的瑞银女顾问在中国被扣押事件最合理的解释是，中国有关部门想通过这一事件发出"杀鸡儆猴"的信号，告诫大型银行和理财公司，不要动员中国人把财产转移境外。

以儆效尤？

瑞士出版的《新苏黎世报》周日报道称，这名瑞银工作人员常驻新加坡，她在北京被拒绝出境后，本周内将接受中国有关当局的问讯。但此前有关此人已经被逮捕的消息显然是没有根据的。《新苏黎世报》称，此人是瑞银的理财经理，亚洲人，具体国籍目前尚不清楚。但她的护照并没有被没收，也可以在北京自由行动。

China Kursrutsch an den Börsen (Reuters/China Daily)

今年以来，中国股市已经下跌近30%。

《新苏黎世报》的报道指出，长期以来，在商业目的不明确的情况下向离岸帐户转移资金属于灰色地带，但在中国却很普遍。常见的做法包括以高价收购境外公司或其他投资项目。北京对此一直采取容忍态度。现在银行界人士普遍怀疑，北京向该行业的龙头老大瑞银公司发出了警告信号，以"杀鸡儆猴"。

北京不仅加强了打击偷税漏税的行动，也开始努力制止资产外流的势头。根据瑞士信贷前不久发布的《世界财富报告》，2000年以来，中国个人财富递增了14倍，达到51.9万亿美元。个人资产超过10亿美元的中国人已经有3480人。

《南德意志报》的报道称，个人财富急速增长的同时，中国却拥有世界上最为严格的外汇管理措施。按照中国法律，每个中国公民每年只允许向境外转移5万美元。中国政府这样做的目的是制止资金外流，但另一方面，在中国境内投资的机会却并不看好。今年以来，中国股市已经下跌近30%。北京和上海的房地产价格已经达到纽约和伦敦的水平，但业主却只拥有70年的产权。有鉴于此，瑞士一些银行提供的境外理财项目，对中国富有阶层颇具吸引力也就不足为怪了。

 

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