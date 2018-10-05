北京打破沉默: 孟宏伟遭调查

(德国之声中文网) 孟宏伟的失踪终于有了下文。10月7日深夜，中国中央纪委国家监委网站会发布消息:「公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。」

声明仅此一行。

在此前一天，孟宏伟的妻子第一次公开发言。她先前向法国报案，称孟于9月底回中国之后失踪。她对媒体说，她最后一次与丈夫联络是9月25日。那天，他传了信息给她，说「等我的电话」，接着四分钟后，他传了一张刀子的图片。

说好的电话迟迟没有打来。妻子认为，孟宏伟尝试告诉她，他身陷险境。记者问她是否认为丈夫被逮补，「在中国，发生什么，我不确定。」

失踪者递辞呈

在中国官方公布孟宏伟遭到调查的消息后，国际刑警组织发表声明，表示他们收到失踪主席的辞呈。

「今天，10月7日，位于法国里昂的国际刑警组织总秘书处收到孟宏伟先生辞去国际刑警组织主席一职，该辞呈即刻生效。」

声明中写到，主席一职依法暂时由副主席韩国籍金中阳(Kim Jong Yang，音译)代理。组织将在十一月大会为接下来两年选举新主席。

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失踪不是个案

中共高官被落马的同时，家属也会遭到控制或者威胁，几乎都会保持沉默。孟宏伟的妻子选择报案，这是少见的情形。张伦认为，这是一种勇敢的反抗或者冒险的求救，并分析称，因为孟妻人在法国，通过向法国警方报案，是一种保护措施，逼迫中共向国际社会交代国际刑警组织主席的下落。

虽然法律规定当局要通知拘留人员家属，但若涉及国家安全、恐怖主义或者对破坏或篡改证据担忧时存在例外。人们没有任何消息的情况下被纪委监管数周甚至数月的例子屡见不鲜。

1973年，时任公安部部长李震失踪三日之后，被发现暴尸于中南海通向天安门的地道内，至今仍是迷案。

澳大利亚国立大学犯罪学教授布罗德赫斯特（Roderic Broadhurst）周六表示，孟的失踪尤其让国际刑警组织中与中国合作的部门感到不安，最终，该事件可能会影响中国与其他国家在法律援助领域的合作。「这事儿发生的很奇怪」，但中国可能会忽略造成的政治影响：「这是需要付出代价的，但我猜他们会认为这是个成本值得承担。」

夏立民/罗法 (美联社、德新社、中央纪委国家监委官网)