北京或对金门出手？当地居民怎么看

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俄罗斯入侵乌克兰也让不少分析人士担心，台湾是否会是下一个，外界担心，北京可能会对金门出手，接管这个靠近大陆的岛屿。那么，当地民众怎么看？
如果美众议院议长佩洛西今夏访台，台海危机是否会明显升级、甚至发展为军事对抗？一些国防专家给出了自己的判断。美联社的报道也指出，佩洛西可能访台所引发的讨论忽略了一个关键点：这其实是一个风控问题，真正的焦点应是美中如何管理分歧，以保证对抗风险不会失控。
乌克兰战争爆发以来，俄罗斯和中国之间的关系变得越发亲密。德国《世界报》撰文指出，俄中两国之间的相互需求并不对等，俄罗斯正在变成中国人身边的“贫穷小弟”，普京正在变成习近平的“工具人”。《日报》分析认为，佩洛西的访台计划“不仅是在挑衅北京政府，她还让拜登政府陷入了两难境地”。
围绕滞留在乌克兰的粮食的争端似乎有了解决方案，该国同俄罗斯就恢复粮食出口达成协议。对世界而言，它意味着什么？
中国官媒《环球时报》前总编胡锡进日前发推文称：如果美国众议院议长佩洛西防台，中国解放军在必要的时候可以击落。随后他的推特账号被封。向中国网民反应遭遇时，胡锡进得到的更多回应是：“你是如何上推特的”？
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