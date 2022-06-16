 北京或对金门出手？当地居民怎么看 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2022

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时政风云

北京或对金门出手？当地居民怎么看

俄罗斯入侵乌克兰也让不少分析人士担心，台湾是否会是下一个，外界担心，北京可能会对金门出手，接管这个靠近大陆的岛屿。那么，当地民众怎么看？

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印度处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第一部分：走火入魔的老友。

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