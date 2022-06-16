北京或对金门出手？当地居民怎么看

德语媒体：习近平的“工具人”和拜登的两难境地

乌克兰战争爆发以来，俄罗斯和中国之间的关系变得越发亲密。德国《世界报》撰文指出，俄中两国之间的相互需求并不对等，俄罗斯正在变成中国人身边的“贫穷小弟”，普京正在变成习近平的“工具人”。《日报》分析认为，佩洛西的访台计划“不仅是在挑衅北京政府，她还让拜登政府陷入了两难境地”。