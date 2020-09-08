 北京：成蕾被拘系涉嫌危害中国国家安全 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2020

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北京：成蕾被拘系涉嫌危害中国国家安全

中国政府证实，失踪数周的央视记者成蕾因“涉嫌从事危害国家安全活动”已在控制调查当中。

Australien Cheng Lei Journalistin (picture-alliance/AP Photo/N.H. Guan)

成蕾出生于中国，10岁就随父母定居澳大利亚。去中国央视前，曾在澳洲金融领域任职

（德国之声中文网）中国外交部发言人赵立坚周二（9月8日）首次在例行记者会上提到成蕾被捕事件。澳籍中国央视英语财经频道主持人成蕾于今年8月中旬失踪，至今没有露面。她的社媒自8月11日后便没再更新。

赵立坚在记者会上表示，成蕾"涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动"，而因此"有关部门最近开始对成蕾进行必要的调查"。他还强调，中国保障记者获得信息的权利，但他们也承担遵守法律法规的义务，"只要外国记者在遵守法律的前提下进行新闻报道，他们应该不必担心"。

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

中澳关系近期持续恶化

今年8月31日，澳大利亚外交部部长佩恩（Marise Payne）发布声明称："澳洲政府已获悉其公民成蕾在中国被拘留。8月14日，中国当局正式通知她被拘留。" 澳洲官员还称，此前已通过视频对成蕾做了"领事探视"，但"政府为确保隐私权，暂不对此事做进一步置评"。9月1日，澳大利亚贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)也表示，澳大利亚政府至今不知道成蕾被捕的原因，"我们将继续尽力为她和她的家人提供协助，这对他们当然是艰难时刻。"

据报道，成蕾数周没有回复消息引发朋友的担忧。据澳洲媒体报道，成蕾暂未被起诉，但羁押在指定地点，被"监视居住"。这种情况下，调查人员可拘留和审问嫌疑人6个月，并可在此期间切断其与律师和外部世界的联系。

澳大利亚广播公司(ABC)报道，成蕾的两个孩子一直和家人居住在墨尔本。成蕾的家人表示，正在尽一切努力支持成蕾。

成蕾出生于中国，10岁就随父母定居澳大利亚。去中国央视之前，曾在澳洲金融领域任职，2003年回到中国开始在中央电视台英语频道担任财经记者及主持人。成蕾曾参与了2008年北京奥运期间以及2010年上海世博会的报道。

在成蕾被捕后，两名澳大利亚驻华记者在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

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