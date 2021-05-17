 北京“愿助台应对疫情” 陆委会：“对岸不必假好心” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2021

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时政风云

北京“愿助台应对疫情” 陆委会：“对岸不必假好心”

过去4天内，台湾新增本土确诊病例数量激增959例，占到去年1月21日台湾发现第一例移入病例以来，本土传染发病病例的八成五。昨天中国大陆国台办发言人表示，大陆方面“愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情”。不过同一天台湾陆委会回应称，“对岸不必假好心”。

中国大陆国台办发言人朱凤莲表示，当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用。

中国大陆国台办发言人朱凤莲表示，当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用。

（德国之声中文网）昨天（5月17日），中国大陆国台办发言人朱凤莲在回应有关台湾一些社会团体呼吁民进党政府尽快开放中国大陆新冠疫苗进口，应对台湾疫情蔓延态势一事的看法时说，“近期岛内新冠肺炎疫情日趋严峻，广大台胞面临的防疫压力不断加大。我们对此深感担忧，希望广大台胞能够尽快有效控制疫情，确保生命健康安全，恢复正常生活”。她表示，中国大陆方面“愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情”。她说：“防疫为重，生命至上。广大台湾同胞急切期盼使用大陆疫苗，当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用，让广大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。”

台湾陆委会当晚以书面形式做出回应，“对岸不必假好心”，只要中国大陆不阻挠，“我们就可以更快速的从国际上取得更多可靠的疫苗”。陆委会指出，“如果中共真以苍生为念，更应停止军机扰台，让台湾专心抗疫，才是两岸人民之福。对于迎合陆方宣传的少数意见，无法代表台湾人民，陆方也不应错误理解”。陆委会还表示，疫苗取得与使用属于医卫专业事务，中央流行疫情指挥中心已持续对外说明相关进展，呼吁社会各界仍要以指挥中心的相关说明为据。“只要台湾沉稳应对、团结抗疫，一定能够安然度过这一波疫情威胁”。

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台湾民众愿意打「中国疫苗」吗？

国台办昨晚通过微博官方账号张贴了有关大陆方面愿意帮助台湾应对疫情的内容。由于评论反应多为负面，国台办微博账号关闭了评论功能。但是从4700多个转贴的评论依旧可以看出大量中国网民对国台办的这一表态深感不满。他们在转贴的评论中指责国台办“跪舔得没有尊严”，讽刺关掉评论功能是“为了2300万（台湾人），忽略14亿（大陆人）”。还有人评论暗示“上次有中国省份爆发新冠疫情是靠解放军帮助才搞定的”。

《环球时报》主编胡锡进在微博上就此事发表评论写道：“大陆今后还要继续高举道义大旗，民进党当局拒绝一次，就是它往死胡同的深处多走一步。大陆这边浩然正气，阳光雨露，民进党当局则越混越阴暗猥琐。”这篇短评的结尾处写道：“这样的政权最终将不堪一击，等‘时辰’一到，大陆只需一笤帚，就将把它扫进历史的垃圾箱。”

台湾网民的反应各有不同。在较为偏向国民党的《联合报》发表的相关文章下留言读者大多为：“不是说要春暖花开？陆委会嘴这么贱，天气要如何暖，花要如何开？ ”或者“若说对岸有假好心，蔡政府连心都没了”，再或者“绿委会可以闭嘴吗？”不过偏民进党的《自由时报》相关报道下的留言则多为：“请鬼拿药单吗？”或者“放毒的现在要来解毒?”，再或者“中国愿帮台湾的话就一起同意让台湾以国家的名义加入WHO吧”。

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台湾如何在44天内解除医院感染危机？

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台湾疫情恶化 外交官盼争取更多疫苗

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台湾续升抗疫措施 专家：未来两周是关键期

台湾疫情持续延烧，各地也提升了防疫措施。美国史丹佛大学专家认为，未来两周对台湾来说是对抗这波疫情的关键期。台湾国内专家也呼吁人民遵守政府指令，并在就医时诚实分享个人的旅游与接触史。  

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