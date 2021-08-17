 北京意外推迟表决《反外国制裁法》在港实施 | 经济纵横 | DW | 20.08.2021

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经济纵横

北京意外推迟表决《反外国制裁法》在港实施

此前，外界普遍预期，中国全国人大常委会本周将表决通过将《反外国制裁法》纳入香港基本法附件。不过本周五传出消息，人大推迟了相关表决。

人大常委会通过多项法律，但未有提及在《基本法》附件中加入《反外国制裁法》

人大常委会通过多项法律，但未有提及在《基本法》附件中加入《反外国制裁法》

（德国之声中文网）本周五（8月20日），人大常委会会议闭幕。据中国官媒报道，人大常委会通过多项法律，但未有提及在《基本法》附件中加入《反外国制裁法》。

据港媒报道，港区人大常委谭耀宗证实，人大常委会决定暂不表决将反外国制裁法纳入《基本法》附件三。谭耀宗称，常委会会议审议了关于增列附件三法律的议案，将对有关问题继续进行研究。

《南华早报》援引一位消息人士称，中央政府"期望聆听外界针对反制裁法内容的更多观点"。

该报道还称，香港特别行政区财政司司长陈茂波原计划本周与立法会议员们就此事会面。据消息人士透露，会议被突然取消。另一位消息人士称，陈茂波与外国商会之间原定在周四的会议也在会前11小时的时候被临时取消。

担心削弱香港金融地位

如果将今年6月通过的《反外国制裁法》纳入香港基本法附件，这一法律将作为香港本地法实施。 外界存在担忧，将《反外国制裁法》纳入香港基本法附件，会让外资面临更大风险，削弱香港国际金融中心的地位。

外界担心，反制裁发将让外资在香港面临更大风险，削弱香港国际金融中心的地位

外界担心，反制裁发将让外资在香港面临更大风险，削弱香港国际金融中心的地位

此前，香港特首林郑月娥已经表示，港府支持将《反外国制裁法》纳入基本法附件三并加以实施。15日,香港财政司长陈茂波也在脸书发文表示：反外国制裁是外交事务，属中央事权，香港有宪制责任落实《反外国制裁法》。 

中国大陆已经于今年6月10日开始实施这项内容广泛的反制裁法。依据反制裁法，政府可以实施签证限制，没收或冻结制裁对象的财产，并禁止其同中国企业和个人进行商贸往来。该法还规定，中国公司如果因遵守外国制裁遭受任何损失，有权将其外国商业伙伴告上法庭。 

今年7月，中国首次引用反制裁法，制裁美国前商务部长罗斯及香港民主委员会等7名美方人员和实体，包括不予签发签证、不准入境、注销签证或驱逐出境。 

延伸阅读：香港将引入《反外国制裁法》外资套上紧箍咒？

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