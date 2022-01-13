北京恐难逃主办奥运会开支必超出预算的“魔咒”

（德国之声中文网）据法新社报道，北京冬奥会组委会原本预计冬奥会门票销售可以带来1.18亿美元的收入。但是一段时间以来中国国内多个省市均出现本土疫情爆发，北京奥组委宣布不向中国观众销售门票。国际奥委会也在一份书面公告中表示，“鉴于疫情防控形势依旧严峻复杂，为保障涉奥人员和观众的健康安全，决定将原计划通过公开销售门票的方式调整为定向组织观众现场观赛，需要观众在观赛前、观赛中、观赛后严格遵守新冠肺炎疫情防控相关要求，为运动员创造绝对安全的竞赛环境”。

这是北京冬奥组委在宣布不面向国际观众售票之后再次收紧措施。

北京冬奥会将于2月4日至20日举行，冬残奥会将于3月4日至13日举行。

2015年同北京竞争2022年冬奥会主办权的仅有哈萨克斯坦城市阿拉木图。当时因为预算的缘故，其它一些原本有意申办冬奥会的城市纷纷“知难而退”。最终北京击败阿拉木图获得第24届冬奥会主办权。

北京冬奥组委新闻发言人赵卫东近期曾向媒体承认，新冠疫情的缘故可能意味着北京冬奥会的“开支会有所增加”。不过他也指出，其它一些费用可能会减少，但是他没有做出详细说明。

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“谁赢得了奥运会举办权，谁就上当了”

2015年，北京方面表示，北京冬奥会的预算大约为30亿美元出头，这其中还包括组织费用和建修建体育场馆设施的费用。

但是专家们认为，举办一届奥运会的最终成本往往超出获得主办权时预估预算的一倍。

巴黎大学体育经济学家安德烈夫（Wladimir Andreff）说：“谁赢得了奥运会举办权，谁就上当了。”他说，为了获得奥运会主办权，所有参与竞争的国家都“系统性地低估成本，且高估了预期收益”。

而新冠疫情更是带来了额外的麻烦和开支。

去年夏季召开的夏季东京奥运会最终的开支是其申办时预算的两倍，当时主办方已经尽可能地简化活动减少开支了。

北京冬奥会期间，运动员、工作人员、志愿者、媒体记者都将被“关”在一个封闭的“泡泡”中，以降低感染扩散的风险。

而且北京冬奥会对防控疫情采取的措施要比东京奥运会严格得多。在“泡泡”中的人员每天都要接受新冠病毒检测。

巴黎大学体育经济学家安德烈夫说，疫情造成数十万外国游客和观众的缺席，这一影响不应被低估。

但是美国马萨诸塞州史密斯学院经济学教授津巴利斯特(Andrew Zimbalist)说，即便没有疫情，奥运会会吸引更多游客的假设也未必正确。

他说，2008年北京夏季奥运会召开时，由于采取了严格的安全措施，反而造成旅游业收益减少了约五分之一。“普通游客不愿意在2008年去北京，因为他们担心那里会非常拥挤、物价高，另外发生恐袭和其它危险事件的可能性也会增加。”巴利斯特说。

巴利斯特总结说：“所以，奥运旅游的增长伴随而来的往往是普通旅游业的下降。”

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



带动3亿人参与冰雪运动

今年1月中旬，北京冬奥组委总体策划部部长李森表示，中国国内“‘带动3亿人参与冰雪运动’的宏伟目标已经成为了现实”。

李森说，中国人口庞大，从人口基数和发展需求来看，中国冬季运动的场地目前还不算多。“在冬奥会以后，我们在这方面还要有大的发展，不会停止，而是要越来越好、越来越多。”

法国勃艮第大学经济学讲师洛尔卡（Matthieu Llorca）说，额外的费用可能会算入防控新冠疫情的开支，而不会被列入奥运会的预算。

他说，这种做法可以让政府宣称“既成功地举办了奥运会又降低了开支”。

他也强调，中国作为世界第二大经济体，可能根本不会担心这笔费用。“他们不会看重花了多少钱。他们只看重国家形象。”他说。

（法新社）

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