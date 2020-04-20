北京怼美:「不存在野生动物湿货市场」 真的吗?

(德国之声中文网) 中国外交部23日在例行记者会上强调，中国根本不存在所谓「野生动物湿货市场」。他说:「中国已经立法全面禁止非法野生动物的猎捕、交易、运输和食用，在中国农贸市场和活禽海鲜市场销售野生动物是违法的，一旦发现将被取缔并受到法律惩处。」

他这番言论是在回应美国国务卿蓬佩奥。前一日，蓬佩奥表示，「野生动物湿货市场」易造成疾病滋生和传播，可能是导致新冠肺炎疫情传播的重要因素，呼吁中国等国家永久关闭，以减少对人类健康的威胁。

所谓湿货市场就是未经加工的动物市场，一般指肉、鱼、禽的市场，在中文里就是「菜市场」或「街市」的意思。

耿爽说，事实上，在中国没有「湿货市场」这个概念，人们常说的是农贸市场和活禽海鲜市场。这类市场销售新鲜的鱼、肉、蔬菜、海鲜等农副产品，也有少数市场销售活禽。

他表示:「这类市场不仅中国有，在许多东南亚国家和广大的发展中国家也都普遍存在，与当地百姓的生活息息相关。国际法并未对开设和运营此类市场有过限制。」

他强调，中国已经立法全面禁止非法野生动物的猎捕、交易、运输和食用。中国的农贸市场和活禽海鲜市场并不是野生动物交易市场。在中国农贸市场和活禽海鲜市场销售野生动物是违法的，一旦发现将被取缔并受到法律惩处。

中国的「野生动物市场」

中国外交部的说法其实是在玩文字游戏。根据中国官媒新华1月26日的报导，中国疾控中心病毒所已经表明新冠病毒毒来源于华南海鲜市场销售的野生动物。

报导里说，「在海鲜市场中有非法售卖野生动物现象」。这样看起来新冠病毒的确不是出自一个专门的「野生动物湿货市场」。但是中国真的没有野生动物交易市场吗?

事实上，中国官媒新华网2月13日才以「野生动物交易市场是时候永久关闭了」为题，强调「一个社会和民族，越是远离野味，文明程度也越高」。

内容提到世界卫生组织（WHO）人畜共患病和新发传染病联合诊断中心主任、著名传染病学专家李普金到武汉了解疫情后，第一点建议就是「请一定要永久关闭野生动物交易市场」

此外，新华网3月4日也登载《经济参考报》「我国进入全面禁食野生动物时代」一文。当中提到3月2日至4日，公安部消息称，「全国公安机关共侦办涉及野生动物的刑事案件948起、查处行政案件2147起，收缴野生动物9.2万头（只）、野生动物制品5300余公斤」。

中华预防医学会食品卫生分会副主任委员、四川大学华西公共卫生学院教授张立实在接受《经济参考报》记者采访时也表示，「中国许多地区都不同程度地有一些食用野生动物的习俗」。

里面更提到，中国各种社群媒体上「大量存在关于捕获、杀害、售卖野生动物的内容。甚至一些商家更是高调发动对外招商融资，召开股东大会，以一万元一股的价格出售原始股票；有的在微信上招聘『团队成员』，做品牌扩张。」

2004年1月5日一位摄影师在广州野生动物市场拍下一名男子正在贩卖麝香猫。

中国人与生物圈国家委员会委员周海翔更表示，「中国野生动物的销售主要有公开市场、地下黑市、网络售卖三种方式」。

他特别强调:「公开市场以零货销售为主，相比熟客走量型的地下黑市和日益兴起的网络售卖，公开市场呈现的只是冰山一角。」报导当中还提及了许多地方贩卖野生动物的乱象。

中国外交部虽然想透过说明中国没有一个「公开以贩卖野生动物为名的市场运营场所」来回怼美国。但是说「中国根本不存在所谓『野生动物湿货市场』」前，就算按照中国官方媒体的报导，恐怕也难以说服自己的国民。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)