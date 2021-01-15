 北京忧春节疫情失控 世卫小组访湖北疾控中心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2021

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北京忧春节疫情失控 世卫小组访湖北疾控中心

北京希望在春节来临前让新冠疫情得到全面控制。另一方面，世卫疫情起源调查专家小组在湖北的行程持续受到外界关注。

China WHO-Team in Wuhan

世卫疫情起源调查小组1月30日按照中国官方安排参访抗疫成果展览，引发调查政治化的争议。

DW.COM

尽管中国方面一直强调，疫情溯源工作是一个科学议题，不应被政治化。但是本周六，位于武汉的世卫调查组依然被安排参观了旨在突出中国共产党领导作用的“武汉抗疫成就展”。此前，世卫调查组探访了武汉的两间医院，与疫情最早期的一线医护人员展开交谈。

英国广播公司26日播出一部武汉疫情爆发初期的纪录片，内容显示中国政府在疫情初期，如何尝试掩盖新冠病毒快速传播的证据，并禁止当地医护人员对外分享资讯。

中国一位新冠病逝者的家人要求与正在中国的世卫专家组见面。他说，专家组应当与受新冠影响的家庭对话。与此同时，他还表示受到政府的噤声压力。

(德国之声中文网)  中国官方数据周一(2月1日)显示，新冠肺炎日新增病历为三周多来最低，扭转了一天前急剧上升的数据。

中国卫健委在一份声明中说，新的确诊报告病例减少了一半以上，从前一天的92例下降到42例。这也是从1月8日出现33例以来的最低单日增幅。而在中国不列为确诊病例的无症状感染病例也从一天前的19例降至16例。

在新增的33例本土感染中，东北黑龙江省报告了22个新病例，邻近的吉林省报告的新患者则从前一天前的63例下降到10例。其余9例为境外输入。

即使新的确诊病例数下降，中国中央和地方当局仍继续劝阻民众不要长途旅行，「就地过年」，凸显了官方对接下来农历新年假期再次爆发疫情的担忧。

按照过去中国春运的记录，几乎都有数亿人出行。但今年官方预测，假期期间的出行总量将比2019年下降60%。

截至目前，中国新冠病毒确诊病历总数已达89564例，死亡人数则维持在4636人。

China | Coronavirus | WHO Experten in Wuhan

中国持续加强防疫，希望在春节来临前全面控制疫情。

疫情起源调查进度

世界卫生组织新冠疫情起源调查小组周一 (2月1日)访问湖北省疾病预防控制中心。

独立专家组1月28日在湖北省省会武汉隔离两周后，正在进行为期两周的实地考察。到目前为止，访问过医院、华南海鲜市场和一个纪念武汉与疫情斗争的展览。

为了避免外界期望过高，世卫表示，在疫情防控的限制下，小组成员只会按照中国安排的行程走，不会与社区成员有任何自由接触。

中国官方没有公布小组考察的完整行程，记者也无法贴身采访小组成员，媒体报导受到严格限制。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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