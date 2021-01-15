北京忧春节疫情失控 世卫小组访湖北疾控中心

(德国之声中文网) 中国官方数据周一(2月1日)显示，新冠肺炎日新增病历为三周多来最低，扭转了一天前急剧上升的数据。

中国卫健委在一份声明中说，新的确诊报告病例减少了一半以上，从前一天的92例下降到42例。这也是从1月8日出现33例以来的最低单日增幅。而在中国不列为确诊病例的无症状感染病例也从一天前的19例降至16例。

在新增的33例本土感染中，东北黑龙江省报告了22个新病例，邻近的吉林省报告的新患者则从前一天前的63例下降到10例。其余9例为境外输入。

即使新的确诊病例数下降，中国中央和地方当局仍继续劝阻民众不要长途旅行，「就地过年」，凸显了官方对接下来农历新年假期再次爆发疫情的担忧。

按照过去中国春运的记录，几乎都有数亿人出行。但今年官方预测，假期期间的出行总量将比2019年下降60%。

截至目前，中国新冠病毒确诊病历总数已达89564例，死亡人数则维持在4636人。

疫情起源调查进度

世界卫生组织新冠疫情起源调查小组周一 (2月1日)访问湖北省疾病预防控制中心。

独立专家组1月28日在湖北省省会武汉隔离两周后，正在进行为期两周的实地考察。到目前为止，访问过医院、华南海鲜市场和一个纪念武汉与疫情斗争的展览。

为了避免外界期望过高，世卫表示，在疫情防控的限制下，小组成员只会按照中国安排的行程走，不会与社区成员有任何自由接触。

中国官方没有公布小组考察的完整行程，记者也无法贴身采访小组成员，媒体报导受到严格限制。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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