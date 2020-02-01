 北京当局急控疫情 中国经济雪上加霜 | 经济纵横 | DW | 03.02.2020

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经济纵横

北京当局急控疫情 中国经济雪上加霜

中国政府为了控制疫情紧急建造两所医院。其中有1千床的武汉火神山医院只用8天建成。目前中国确诊人数已超过1万7千人，死亡人数也超过3百。国外的确诊案例也超过150。整体感染人数已经比SARS时期高。

China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/Z. Zheng)

根据专家研究，目前新冠病毒的传染率较SARS高，但致死率低。图为山东济南实施检疫的状况。

(德国之声中文网) 武汉的火神山医院将在周一(2月3日)启用。中国卫健委医政医管局副局长焦雅辉表示，加上新建成的医院，武汉总共有超过1万个床位，足以让目前疑似和确诊的武汉肺炎病人接受治疗。

根据中国政府最新的统计数据，因感染新冠病毒死亡人数已经来到361人。周日新的确诊人数就有2590人，让总数来到17205人。北京也表示已投入1千7百亿美元协助遏止疫情。

不过香港大学预测的武汉感染人数愿高于这个数字。专家分析大约有7万5千人已感染。这也让香港医护对于政府不愿全面封关的决定感到不满。香港医护周一将上街抗议。港府则引用WHO的建议在边界实施检疫，但不愿意关闭边界。

China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/X. Yijiu)

火神山医院建成后将在2月3日启用。

DW.COM

由于大量温州商户在武汉经商务工，导致这座距离武汉900公里之遥的浙江省城市成为另一个疫情严重区。日前温州市政府关闭了大量高速公路出入口，严控居民出行。虽然不少城市决定延长春节假期，但是首批返程务工的人员已经在路上。 (02.02.2020)

在中国境内确诊感染新冠病毒的人数仍在继续攀升。在周六搭乘撤侨飞机从武汉返回的德国人当中，已有2人被确诊感染新冠病毒。不少机构周一即将迎来疫情阴影下的节后开工，中国央行将向金融市场注资，以抵御疫情给经济造成的负面影响。 (02.02.2020)

中国国内死于新型冠状病毒(2019nCoV)患者数量继续上升。由于担心病毒在海外继续传播，美国宣布新近曾去过中国的外籍人士实施入境限。德国还没有采取类似措施，有政界人士谴责因冠状病毒而歧视亚洲面孔人士。 (01.02.2020)

德国病毒学教授贝克尔（Stephan Becker）在接受德国之声的采访时表示，至一种抗新型冠状病毒疫苗上市，至少需一年半时间。他同时强调，或许人类这一次能成功研发出一种能应对多种病毒的疫苗。 (02.02.2020)

经济影响

随着各国对中国的旅遊限制跨大，并持续撤侨，各家航空公司也相继暂停航班，北京正面临越来越孤立的境地。这有可能会加剧全球第二大经济体放缓的风险。

中国中央电视台引述总理李克强主持的会议报导，中国政府将帮助生产重要商品的公司尽快复工。不过各行各业已经受到极大衝击。

在北京，部份购物中心在放假期间依旧保持营业。戴着口罩的工作人员站在商店外面帮顾客量体温。但这里和中国其他城市的大多商店和咖啡馆却选择关闭。

一位32岁在北京工作的饭店人员吴才霞（音译）说：「我们无法工作，也没有收入。我宁愿工作也不愿待在家里什么也不做，” 。

根据当地居民和社交媒体的消息，上海和北京的一些外送员还得付纸条给顾客，表示他们体温正常没有染病。

中国第三大房地产开发商中国恒大集团在一份内部声明中表示，将把农历新年假期延长至2月16日，并将所有1246个地点的建筑工程暂停至2月20日。

香港财政司长陈茂波表示，新冠病毒的传播让香港经济有进一步萎缩的风险。他说，在过去６个月受到反送中示威影响的餐饮、零售、旅遊和消费等领域将深陷寒冬。

邹宗翰/杨威廉　(路透社)

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