北京当局急控疫情 中国经济雪上加霜

(德国之声中文网) 武汉的火神山医院将在周一(2月3日)启用。中国卫健委医政医管局副局长焦雅辉表示，加上新建成的医院，武汉总共有超过1万个床位，足以让目前疑似和确诊的武汉肺炎病人接受治疗。

根据中国政府最新的统计数据，因感染新冠病毒死亡人数已经来到361人。周日新的确诊人数就有2590人，让总数来到17205人。北京也表示已投入1千7百亿美元协助遏止疫情。

不过香港大学预测的武汉感染人数愿高于这个数字。专家分析大约有7万5千人已感染。这也让香港医护对于政府不愿全面封关的决定感到不满。香港医护周一将上街抗议。港府则引用WHO的建议在边界实施检疫，但不愿意关闭边界。

经济影响

随着各国对中国的旅遊限制跨大，并持续撤侨，各家航空公司也相继暂停航班，北京正面临越来越孤立的境地。这有可能会加剧全球第二大经济体放缓的风险。

中国中央电视台引述总理李克强主持的会议报导，中国政府将帮助生产重要商品的公司尽快复工。不过各行各业已经受到极大衝击。

在北京，部份购物中心在放假期间依旧保持营业。戴着口罩的工作人员站在商店外面帮顾客量体温。但这里和中国其他城市的大多商店和咖啡馆却选择关闭。

一位32岁在北京工作的饭店人员吴才霞（音译）说：「我们无法工作，也没有收入。我宁愿工作也不愿待在家里什么也不做，” 。

根据当地居民和社交媒体的消息，上海和北京的一些外送员还得付纸条给顾客，表示他们体温正常没有染病。

中国第三大房地产开发商中国恒大集团在一份内部声明中表示，将把农历新年假期延长至2月16日，并将所有1246个地点的建筑工程暂停至2月20日。

香港财政司长陈茂波表示，新冠病毒的传播让香港经济有进一步萎缩的风险。他说，在过去６个月受到反送中示威影响的餐饮、零售、旅遊和消费等领域将深陷寒冬。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)