北京庆国庆 习近平：70年后的中国“无人能撼动”

(德国之声中文网) 北京时间10月1日上午十点，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场揭幕。中国国家主席习近平在阅兵式上发表讲话时称：“今天，社会主义中国巍然屹立在世界东方，没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。”

中国国家主席习近平在阅兵典礼上发表讲话

在香港民主运动陷入暴力循环，中美贸易战前途未卜的背景下，中国国家领导人在70周年国庆之际表示，中国会坚持“和平统一、一国两制”的方针，保持香港、澳门长期繁荣稳定，推动海峡两岸关系和平发展。中国人民解放军和人民武装警察部队会“坚决维护国家主权、安全、发展利益，坚决维护世界和平。”

根据央视报导，阅兵式，受阅部队在长安街列阵，接受习近平的检阅。分列式依次按空中护旗梯队、徒步方队、装备方队、空中梯队的顺序通过天安门广场。这次阅兵编59个方（梯）队和联合军乐团，总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台（套），是近几次阅兵中规模最大的一次。

路透社报导，因应国庆举行，北京警备森严。警察告诉当地居民，若是有住家窗户是面向行军路线，不要往外看。

除了阅兵以外，中国政府也安排了群众遊行。根据央视报导，群众游行以时间为轴线分为“建国创业”、“改革开放”、“伟大复兴”三个部分，由约10万名群众、70组彩车组成的36个方阵和3个情境式行进。参加游行的群众涵盖了各族各界、各行各业，其中包括快递小哥、广场舞大妈等群体代表。直播画面中，上万群众衣着整齐划一，挥舞着彩球，簇拥者巨型的习近平画像缓缓前进。

值得注意的是，普通的中国民众并不被允许参与国庆阅兵。只有经过挑选的人可以参与。

仪式结束后，中国政府会释放七万只鸽子升空，作为和平的象征。晚上则会施放国庆烟火。

以往，在北京举行重大仪式或活动时，北京的雾霾问题会瞬时得到解决，呈现出蓝天。然而这天，尽管当局致力于事先解决空污问题，国庆阅兵却依然在灰濛濛的天空下举行。路透社报导，工业废气与交通工具的空气污染因为遇到低压、高湿度难以消散。

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林郑远赴北京参与国庆

同时，香港也在金紫荆广场和湾仔展会举行国庆升旗仪式与国庆酒会。湾仔会展已经提前一天进行封路。香港民政事务局表示，基于公共交通安排与市民安全的考虑，升旗典礼将不会设立公众观礼区。

在香港一栋大厦的祝贺看板

然而，香港特首林郑月娥不会出席在香港举行的国庆活动，而是率团前往北京参加庆祝活动，并在当天傍晚经深圳回港。她离港期间，由政务司长张建宗署理行政长官职务。

在外交部例行记者会上，有记者询问外交部发言人耿爽这个安排的原因，耿爽先是反问道: 「我理解，你提出的不应该算是一个外交问题吧？」然后便开始称颂中华人民共和国70周年华诞的欢喜，而未正面回答问题。

30日，美国总统特朗普引用中国问题专家与作家沃德(Johnathan Ward)的话: 「美国在多年后终于领悟到中国想要在21世纪超越美国成为经济与军事大国的决心，而美国终于采取行动(感谢特朗普)。」特朗普说: 「我们正在获胜，我们将会获胜。他们不应该打破跟我们定下的承诺。祝中国生日快乐!」

香港多区抗议

尽管经历了周末与周一的大规模抓捕，香港抗议群众仍然在十一这天规划了抗议活动。因应情势，香港各处传出防暴警察巡逻与截查车辆、盘查市民的消息。警察踪迹遍布港铁站、巴士、百货、天桥等。

10月1日当天 香港示威者再次与警方爆发严重冲突（资料图片）

至少七个外国特使向路透社表示，中国暗中将驻港部队的部署翻倍。他们十分肯定的说，之前见到驻港部队车辆在街上并非如官方所说的是例行轮调，而是增强部署，从原本的5000名增加到一万甚至一万两千名。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 朋友圈的阅兵式 10月1日这一天，中国微信用户的朋友圈被阅兵式的照片和视频占领。中国此次会展示出怎样的先进武器，是大众关注的焦点之一。在中国，有许多军事迷，对军方的每一种兵器都如数家珍。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “大国长剑” 具有覆盖打击美国全境能力的洲际核弹道导弹东风41号作为地面方队的压轴角色出现。也是此次中国70周年国庆阅兵的最大亮点。这是中国第一次对外展示具备大规模部署能力的东风41核导弹部队。这也是中国自主研制的陆基机动固体弹道式洲际核导弹。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 会“打水漂”的东风-17 导弹部队中，关注度仅次于东风-41的就是据称有高超音速巡航能力的东风-17型弹道导弹。中国官方称其作战范围为大约1800至2500公里。其细长弹头的空气动力设计，能让弹头再入大气层的时候，不断变轨并像打水漂一样滑翔，在节省燃料的同时，能提高其反拦截性能。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “巨浪”袭来 从个斗上来说与东风-41同样吸引眼球的是此次阅兵式上展示的巨浪-2型潜射弹道导弹。这个中国从90年代就开始研发的潜艇导弹系列如今已经进入第二代。个头如此庞大是因为它可携带1-3个核弹头。与核潜艇的配合能够大大增加中国在全球的核打击威慑力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 自主研发转外销 巨浪2型导弹的技术也被用到了海红旗-9系列远程地对空导弹的身上。修长的弹体使其最高可以超过6倍音速巡航。它使中国海军第一次具备发射自制空域防空飞弹的能力，减少了对俄系SA-N-6系统的依赖，还成为了中国军方的外销产品。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “攻击”有点着急 一般来说，中国军方在阅兵式上通常只会展出已经实战部署的武器装备。 这次阅兵式的另一大亮点，攻击-11型无人机验证机是个例外。据中国媒体报道，这种无人机可执行制空突击、压制防空等作战任务，反辐射无人机具备压制敌预警探测和指挥通信系统的功能。这是它的概念机几年前在一次航展上亮相后，首次以正规军的身份出现在阅兵式。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 上天下海的无人机 在无人机领域，中国不仅注重空中无人机的研发，也同时关注水下无人机的作战能力。图种的001型水下无人航行器在此次阅兵式上的代号为HSU-001，据中国媒体称是中国自主创新研制的新型水下无人装备，主要遂行隐蔽侦察任务，具有自主远程航行和自动侦察战场环境信息的能力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 战略轰炸机脱胎换骨 抬头望天，在引进苏联技术上升级研发的中国轰-6N轰炸机在此次国庆70周年阅兵式上首次公开亮相。据称这是国产新一代远程战略轰炸机，可以空中受油。其中轰-6N和轰-6K都可以实施远程奔袭、大区域巡航，具备防区外打击能力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 这盛世 如谁所愿？ 从武器展出的技术水平来说，此次70周年阅兵是中华人民共和国建国以来最高规模的一次阅兵。总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台。习近平乘坐的阅兵车后面，有一辆挂有1949车牌号的同款阅兵车。有解读称，这是为中共建国的“千万英魂”所备。不少民众纷纷在社交媒体上将已故总理周恩来的画像拿出，配文称“这盛世 如你所愿”。 作者: 任琛



罗法/夏立民 (综合报导)