北京庆国庆 习近平：70年后的中国“无人能撼动”

虽然天公不是很作美，但中国70周年国庆的阅兵庆祝活动还是正常举行。习近平发表讲话强调中国的地位无人能“撼动”，同时也会继续坚持“一国两制”。2000公里外的香港，示威者在中共建政七十周年国庆的10月1日这天继续抗议。
(德国之声中文网) 北京时间10月1日上午十点，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场揭幕。中国国家主席习近平在阅兵式上发表讲话时称：“今天，社会主义中国巍然屹立在世界东方，没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。”
在香港民主运动陷入暴力循环，中美贸易战前途未卜的背景下，中国国家领导人在70周年国庆之际表示，中国会坚持“和平统一、一国两制”的方针，保持香港、澳门长期繁荣稳定，推动海峡两岸关系和平发展。中国人民解放军和人民武装警察部队会“坚决维护国家主权、安全、发展利益，坚决维护世界和平。”
根据央视报导，阅兵式，受阅部队在长安街列阵，接受习近平的检阅。分列式依次按空中护旗梯队、徒步方队、装备方队、空中梯队的顺序通过天安门广场。这次阅兵编59个方（梯）队和联合军乐团，总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台（套），是近几次阅兵中规模最大的一次。
路透社报导，因应国庆举行，北京警备森严。警察告诉当地居民，若是有住家窗户是面向行军路线，不要往外看。
除了阅兵以外，中国政府也安排了群众遊行。根据央视报导，群众游行以时间为轴线分为“建国创业”、“改革开放”、“伟大复兴”三个部分，由约10万名群众、70组彩车组成的36个方阵和3个情境式行进。参加游行的群众涵盖了各族各界、各行各业，其中包括快递小哥、广场舞大妈等群体代表。直播画面中，上万群众衣着整齐划一，挥舞着彩球，簇拥者巨型的习近平画像缓缓前进。
值得注意的是，普通的中国民众并不被允许参与国庆阅兵。只有经过挑选的人可以参与。
仪式结束后，中国政府会释放七万只鸽子升空，作为和平的象征。晚上则会施放国庆烟火。
以往，在北京举行重大仪式或活动时，北京的雾霾问题会瞬时得到解决，呈现出蓝天。然而这天，尽管当局致力于事先解决空污问题，国庆阅兵却依然在灰濛濛的天空下举行。路透社报导，工业废气与交通工具的空气污染因为遇到低压、高湿度难以消散。
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林郑远赴北京参与国庆
同时，香港也在金紫荆广场和湾仔展会举行国庆升旗仪式与国庆酒会。湾仔会展已经提前一天进行封路。香港民政事务局表示，基于公共交通安排与市民安全的考虑，升旗典礼将不会设立公众观礼区。
然而，香港特首林郑月娥不会出席在香港举行的国庆活动，而是率团前往北京参加庆祝活动，并在当天傍晚经深圳回港。她离港期间，由政务司长张建宗署理行政长官职务。
在外交部例行记者会上，有记者询问外交部发言人耿爽这个安排的原因，耿爽先是反问道: 「我理解，你提出的不应该算是一个外交问题吧？」然后便开始称颂中华人民共和国70周年华诞的欢喜，而未正面回答问题。
30日，美国总统特朗普引用中国问题专家与作家沃德(Johnathan Ward)的话: 「美国在多年后终于领悟到中国想要在21世纪超越美国成为经济与军事大国的决心，而美国终于采取行动(感谢特朗普)。」特朗普说: 「我们正在获胜，我们将会获胜。他们不应该打破跟我们定下的承诺。祝中国生日快乐!」
香港多区抗议
尽管经历了周末与周一的大规模抓捕，香港抗议群众仍然在十一这天规划了抗议活动。因应情势，香港各处传出防暴警察巡逻与截查车辆、盘查市民的消息。警察踪迹遍布港铁站、巴士、百货、天桥等。
至少七个外国特使向路透社表示，中国暗中将驻港部队的部署翻倍。他们十分肯定的说，之前见到驻港部队车辆在街上并非如官方所说的是例行轮调，而是增强部署，从原本的5000名增加到一万甚至一万两千名。
罗法/夏立民 (综合报导)
十一中國國慶前夕，香港警方展開大規模搜捕行動。週一（9月30日）清晨，香港藝人王宗堯和曾經申請多區遊行的劉穎匡在寓所被捕，當局指他們參與7月1日示威，涉嫌串謀刑事毀壞、進入或逗留會議廳範圍。 (30.09.2019)