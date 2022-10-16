北京市民：“跟着习大大走”

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中共二十大结束,习近平如愿获得第三个任期。新一届的中央政治局常委会 也是清一色的“习家军”。美联社在北京街头随访市民，倾听他们对此的看法。
中共二十大举行之际，面对疫情封控、结构转型、全球局势动荡，中国经济可谓陷入了一个多年未见的困境。德国维尔茨堡大学教授、中国经济问题学者费多丽（Doris Fischer）对德国之声分析了习近平下一个任期内中国经济面对的挑战。
周日结束的中共二十大，也引起了德语媒体的广泛关注。习近平不出预料地开启了其第三个中共总书记任期，但温和派势力完全被排除于常委之外，仍引起不少的震动。德语媒体普遍认为，习近平意识形态色彩浓重的执政路线今后会得到进一步强化，西方世界应当为此做好准备。
中国既是全球最大的温室气体排放国，也是可再生能源的最大投资国。刚刚结束的中共二十大也体现了这种矛盾：一方面，中共当局表示要继续大力推动绿色新能源；另一方面，对煤炭产业的投资也仍在持续。
中共二十大才落幕，台灣的媒體和智庫紛紛舉辦研討會，嘗試解讀中共中央總書記習近平對台灣有何意圖，但是一般民衆則是興趣缺缺。
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