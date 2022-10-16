 北京市民：“跟着习大大走” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2022

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时政风云

北京市民：“跟着习大大走”

中共二十大结束,习近平如愿获得第三个任期。新一届的中央政治局常委会 也是清一色的“习家军”。美联社在北京街头随访市民，倾听他们对此的看法。

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