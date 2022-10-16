北京市民：“跟着习大大走”

德语媒体看中共二十大

周日结束的中共二十大，也引起了德语媒体的广泛关注。习近平不出预料地开启了其第三个中共总书记任期，但温和派势力完全被排除于常委之外，仍引起不少的震动。德语媒体普遍认为，习近平意识形态色彩浓重的执政路线今后会得到进一步强化，西方世界应当为此做好准备。