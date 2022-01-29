北京已检测出200例与冬奥会相关的新冠确诊病例

（德国之声中文网）国际奥委会（IOC）希望，虽然北京冬奥会执行严格的防疫隔离措施，但仍可确保赛场上至少三分之一的观众到场率。国际奥委会奥运会部执行主任杜比（Christophe Dubi）在接受媒体采访时做出上述表态。

今年1月北京冬奥会停止对外售票。2月4日冬奥会开幕后，观看所有比赛的观众都需受到挑选。去年9月，主办方已经宣布不向境外观众售票。

观看视频 02:00 北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

中国采取了极其严格的防疫措施。冬奥会赛场位于一个独立的防疫“泡泡”中，与中国普通民众生活居住的区域相隔离。

国际奥委会奥运会部执行主任杜比说，冬奥会赛场最终究竟允许多少观众入场观赛，要取决于比赛场馆的大小以及比赛场地是露天型还是室内型。他补充说：“但至少会有观众在比赛现场观看，这是好的一面。”

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 铁杆支持者：俄罗斯总统普京 普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 联合国秘书长古特雷斯：奥运促和平 根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 世界卫生组织总干事谭德塞 同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 托卡耶夫等多位独联体国家领导人 除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 巴基斯坦总理等数位亚太国家政要 根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 波兰总统杜达等欧洲国家领导人 在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 南美的阿根廷和厄瓜多尔 南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 中东地区的多位元首和王室 埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。



去年夏季举行的东京奥运会由于疫情的缘故延迟一年举办，而且所有比赛都没有现场观众观看。

本周二（2月1日），中国再次新增24例与冬奥会相关的新冠确诊病例。其中18例在机场检测出，另外6例在冬奥会防疫“泡泡”中查出。确诊者当中包括16名运动员和其他随队人员。从1月23日至今，中国已经检测出200例与冬奥会相关的新冠确诊病例。

北京市疾控中心副主任黄春在一场新闻发布会上说：“随着进入中国的人员数量的增加，新冠病毒检测呈阳性的病例也在增加。”

他说，病例增加也是边境检测使用了更为有效且更为准确的检测技术的结果。

前往北京参加冬奥会比赛的运动员如果在机场被检测出新冠病毒阳性，他们将无缘比赛。很多因为检测结果呈阳性而被隔离的人员属于无症状感染者。

北京市疾控中心副主任黄春说：“（新冠疫情）总体上在我们的预期可控范围内。因此，包括运动员在内的奥运会参与者和中国公众不必担心。”

他还说，组织方没有计划在奥运会疫情防控政策方面做出任何重大改变。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（路透社、SID）

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