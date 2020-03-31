北京：小心翼翼恢复运转

（德国之声中文网）在最近的一个周一傍晚，索菲娅·慈（Sofia Ci）望向窗外的北京二环路，竟然在数月以来第一次看到了排成长龙的车流。"竟然堵车了！"她惊呼了一声，还拍了一张照片。这样大惊小怪的举动在居民超过2千万的北京通常会引来侧目。



正常情况下，北京的大街小巷通常是车水马龙，但是在过去一段时间却空空荡荡。和中国其它大部分地区一样，从1月底开始，北京处于全民居家隔离状态，在全国感染新冠病毒（Covid-19）的人数不断攀升的同时，整座城市就像进入了"冬眠"，餐馆酒店停业，公共场所空无一人，各个居民区都采取封锁政策，严格控制人员出入。在进入任何场所之前，都会有社区志愿者为人们测量体温。



但是在经历了两个多月的非同寻常的寂静之后，这座中国的首都城市又慢慢开始恢复生机，人们开始走出家门，出现在公共场所。正是春暖花开时节，公园里开始出现越来越多的人群，原本一直关门停业或者只提供外送服务的商铺，也开始恢复正常营业。31岁的索菲娅原籍山东，她认为对于因为城市日常生活陷入停滞而在家里封闭了数周的人们来说，这种复苏的迹象是令人感到振奋的。"我想，生活开始回到正轨上了"，她说。





城市的社交生活也逐渐开始恢复，酒吧和餐馆都贴出标识牌，表示14日之内从外地进京人员禁止入内。东城区交道口一家酒吧的老板表示，他们虽然一度恢复营业，但是又被地方政府要求关闭。酒吧门口贴着的招牌上写着："我们不得不停业数日，等我们回来再一起摇滚吧！"最近的一天，酒吧重新开业，店内挤满了客人，他们大多数是外国人，没有戴口罩，成群结队地聚集在楼上的吧台。



不过限制仍然无处不在：购物中心和商务写字楼仍然要求所有人员在进入时登记姓名和手机号，并且接受体温检测。还有一些场所要求人们扫描二维码，提供更多个人数据。居民小区仍然禁止非本区居民进入，有些人仍然对放松管控抱有顾虑。索菲娅表示，是否恢复社交生活，取决于朋友的个人决定。"如果有的朋友仍然想要待在家里，不希望被拜访的话，我就和他们视频聊天"，她讲述道。



疫情第二波？

随着北京逐步恢复生机，而世界上很多地区都在处于隔离防疫状态，这在中国引起了对于疫情第二波来袭的担忧。根据中国官方媒体报道，目前中国确诊了843例境外输入确诊病例，他们大多数是从海外返回中国的华人。政府采取了严格的措施，旨在控制境外输入疫情的扩散，防治疫情第二波爆发。





所有从境外抵达北京的人员，包括海外华人，在到达之后必须要接受14天的集中隔离，期间费用自理。在中国的其它地区，恢复正常运转的速度要比北京慢一些。在疫情最早爆发的重灾区武汉，3月底开始逐步解除封城措施，要全面解封还得到4月8日。



然而长达数月的停摆，已经让不少工人开始担心，在经济状况不稳定的情况下，他们是否还能保住工作。索菲娅在北京的一家国际会展公司担任项目经理，她表示，由于疫情的影响，国内和国际上的商务展会和博览会都被取消，所以自己的职业前景也不容乐观。"我们现在没有工作可做"，她说，"我不知道自己是不是该整理一下个人简历和应聘材料，准备找新工作了。"



索菲娅说，自己在居家工作期间还抽时间在网上参加了管理课程。她不知道自己什么时候才能回山东老家去看望父母--因为担心再回到北京的时候还需要隔离。她也不知道自己下一次出差会是什么时候，至少有一些生活的细节之处给她带来了希望：比如自己最爱的炸鸡餐馆重新开业，就已经让她充满了幸福感。

从本周三开始，中国国家卫健委首次开始公布无症状新冠病毒感染者的数字，也要求这些人员隔离观察14天。



尽管不知道疫情的威胁是否真的过去了，索菲娅仍然表示自己会努力保持乐观，希望人们在控制疫情方面做出的努力，能够帮助北京全面恢复往日的活力。



"我只能选择相信。否则还能怎么办呢？"她说。