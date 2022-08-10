北京對台白皮書: 首選和平統一 不放棄武統

（德國之聲中文網）中國國台辦週三（8月10日）發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，指「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，和平實現統一是第一選擇；惟同時明言不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項。

文件寫道，若台獨或外部勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷采措施。它指出，非和平方式將是「不得已情況」下的最後選擇，稱這是為了針對「極少數台獨分裂分子」及分裂活動，而非針對台灣同胞。

「現在比以往更有信心和能力實現目標」

最新的白皮書全長1.3萬多字，以五大段落闡述對台方針，包括中共歷任領導人的政策，其中以習近平自中共十八大上任總書記以來的內容，佔據最多篇幅。新華社報導指，在面對新形勢下，有必要發表新的國家統一白皮書。

白皮書指，完全統一進程不可阻擋，現在比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現目標；兩岸制度不同共非統一的障礙，更不是分裂的藉口。它並點名美國「打台灣牌」嚴重影響中美關係健康發展，若任其發展下去，必將令台海形勢持續升級，以致中美關係造成顛覆性的巨大風險。

美國眾議院議長佩洛西上週訪台，中國解放軍隨後發動繞台軍演，令白皮書發佈時刻份外敏感。

不再提及「統一後不會派駐軍隊和行政官員到台灣」

此前，北京曾於1993年與2000年發佈相關主題的白皮書。在前兩份白皮書中，北京都明言在統一後不會派駐軍隊和行政官員到台灣，但是在新一份白皮書，沒有再提及這個說法。

白皮書指稱，是民進黨政府的「謀獨行徑」導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，擠壓和平統一間，是爭取和平統一進程中「必須清除的障礙」。白皮書亦批評，外部勢力縱容鼓動台獨分裂勢力「滋事挑釁」，加劇兩岸對抗和緊張形勢，破壞亞太地區和平穩定。

台灣總統蔡英文回應稱，中國罔顧兩岸的現實，一廂情願發布白皮書，重申一國兩制以及不放棄對台用武，目的是對台武力恫嚇，並「向那些畏懼中國、有意向中國妥協的極少數台灣政黨和人士招手」。

學者：為武統設高門檻

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛發推文發析，他認為這份白皮書為武力統一設定了高門檻，明確表示是最後手段。他注意到，這次中方更直接地點名指責民進黨，反映北京希望長期對民進黨施加最大的壓力。

白皮書重申，台灣自古屬於中國一部分的「歷史事實和法理事實」不容置疑，地位不容改變；台灣沒有任何根據或權利參加聯合國和主權國參加的國際組織。而實現完全統一是中華民族的「歷史和文化」以及「偉大復興的時和勢所決定」，會為台灣經濟發展創造巨大機遇。

宋文笛認為，這份白皮書展示了統一的信心，但同時仍強調會為和平選項創造空間。而相比習近平在2019月1日發表的對台講話，這次中方減少提及為台灣提供經濟誘因，而是更多談到把台灣融合至中國的經濟體制之中。

在中方发布对台白皮书的同一天，中方宣布在台湾周边海空域进行的联合军事行动“成功完成各项任务”。中国东部战区新闻发言人施毅陆军大校称，“东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。

国民党代表团赴华访问

也在同一天（8月10日），台灣國民黨副主席夏立言率團赴中國廈門、上海、杭州等地訪問，將會見台商和當地台灣人。夏立言表示此行是為了慰問台胞和了解其困難，沒有政治安排，但若當地官員提出見面，會「客隨主便」。

蔡英文批評，國民黨在這個時刻「不顧陸委會苦勸」仍執意前往中國，令人民失望，並向國際社會傳遞錯誤訊息。

（中央社、路透社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。