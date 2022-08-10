北京對台白皮書: 首選和平統一 不放棄武統

（德國之聲中文網）中國國台辦週三（8月10日）發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，指「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，和平實現統一是第一選擇；惟同時明言不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項。
文件寫道，若台獨或外部勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷采措施。它指出，非和平方式將是「不得已情況」下的最後選擇，稱這是為了針對「極少數台獨分裂分子」及分裂活動，而非針對台灣同胞。
「現在比以往更有信心和能力實現目標」
最新的白皮書全長1.3萬多字，以五大段落闡述對台方針，包括中共歷任領導人的政策，其中以習近平自中共十八大上任總書記以來的內容，佔據最多篇幅。新華社報導指，在面對新形勢下，有必要發表新的國家統一白皮書。
白皮書指，完全統一進程不可阻擋，現在比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現目標；兩岸制度不同共非統一的障礙，更不是分裂的藉口。它並點名美國「打台灣牌」嚴重影響中美關係健康發展，若任其發展下去，必將令台海形勢持續升級，以致中美關係造成顛覆性的巨大風險。
美國眾議院議長佩洛西上週訪台，中國解放軍隨後發動繞台軍演，令白皮書發佈時刻份外敏感。
不再提及「統一後不會派駐軍隊和行政官員到台灣」
此前，北京曾於1993年與2000年發佈相關主題的白皮書。在前兩份白皮書中，北京都明言在統一後不會派駐軍隊和行政官員到台灣，但是在新一份白皮書，沒有再提及這個說法。
白皮書指稱，是民進黨政府的「謀獨行徑」導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，擠壓和平統一間，是爭取和平統一進程中「必須清除的障礙」。白皮書亦批評，外部勢力縱容鼓動台獨分裂勢力「滋事挑釁」，加劇兩岸對抗和緊張形勢，破壞亞太地區和平穩定。
台灣總統蔡英文回應稱，中國罔顧兩岸的現實，一廂情願發布白皮書，重申一國兩制以及不放棄對台用武，目的是對台武力恫嚇，並「向那些畏懼中國、有意向中國妥協的極少數台灣政黨和人士招手」。
中国军方8月10日称，在台湾周边的军事演习“成功完成各项任务”，但会持续开展练兵备战，定期组织战备警巡
學者：為武統設高門檻
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛發推文發析，他認為這份白皮書為武力統一設定了高門檻，明確表示是最後手段。他注意到，這次中方更直接地點名指責民進黨，反映北京希望長期對民進黨施加最大的壓力。
白皮書重申，台灣自古屬於中國一部分的「歷史事實和法理事實」不容置疑，地位不容改變；台灣沒有任何根據或權利參加聯合國和主權國參加的國際組織。而實現完全統一是中華民族的「歷史和文化」以及「偉大復興的時和勢所決定」，會為台灣經濟發展創造巨大機遇。
宋文笛認為，這份白皮書展示了統一的信心，但同時仍強調會為和平選項創造空間。而相比習近平在2019月1日發表的對台講話，這次中方減少提及為台灣提供經濟誘因，而是更多談到把台灣融合至中國的經濟體制之中。
在中方发布对台白皮书的同一天，中方宣布在台湾周边海空域进行的联合军事行动“成功完成各项任务”。中国东部战区新闻发言人施毅陆军大校称，“东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。
国民党代表团赴华访问
也在同一天（8月10日），台灣國民黨副主席夏立言率團赴中國廈門、上海、杭州等地訪問，將會見台商和當地台灣人。夏立言表示此行是為了慰問台胞和了解其困難，沒有政治安排，但若當地官員提出見面，會「客隨主便」。
蔡英文批評，國民黨在這個時刻「不顧陸委會苦勸」仍執意前往中國，令人民失望，並向國際社會傳遞錯誤訊息。
（中央社、路透社等）
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训
美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
东部战区实施远程火力实弹射击
8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空
日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
真的？假的？
8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军军舰与台湾兰阳号对峙
8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉
5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
台国防部：“解放军未进入领海领空”
8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势
白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
台湾“天雷操演”即将登场
台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突
台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。
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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演
解放军东部战区宣布完成联合军事行动
中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。