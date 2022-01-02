 北京将任命一名非洲之角事务特使 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2022

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时政风云

北京将任命一名非洲之角事务特使

中国外长王毅周四表示，北京将任命一名非洲之角事务特使，这显示中国有意在这一热点地区扮演更重要角色。宣布这一消息之际，正值美国特使预定前往埃塞俄比亚，敦促通过谈判结束该国北部已延续了一年多的战争。

Chinesischer Außenminister Wang Yi trifft Nikos Dendias in Athen

 （德国之声中文网）中国国务委员兼外交部长王毅周四（1月6日）访问肯尼亚发表讲话时透露，中国将任命一名非洲之角事务特使，以支持应对安全挑战的努力。他还表示，已建议该地区各国举行和谈。

肯尼亚一直积极参与外交努力，以制止忠于提格雷人民解放阵线（TPLF）的武装与总理阿比·艾哈迈德（ Abiy Ahmed ）为首的埃塞俄比亚政府军之间2020年11 月爆发的内战。

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中国是非洲的重要贸易伙伴，同时也是非洲最大的借贷方。专家指出，非洲民众能够从中非合作中受益，但这绝不是水到渠成的事情。为了在和中国的谈判桌上增加话语权，非洲各国也应该有所作为。

美国智库发表调研显示，中国在境外推进的大规模基建计划，已为贫困国家带来了高达3850亿美元的巨额隐形债务，而其中超过三分之一的建设项目因卷入腐败丑闻和激起民间抗议而陷入困境。报告还透露哪些信息？

关于中国在非洲大陆的投资者及借贷方角色，外界有众说纷纭的各种传言。若无法还债中国会接管其基础设施？非洲国家必须遵守秘密条款？德国之声针对几个常见传言进行事实核查。

中国透过「一带一路」在非洲发展日深，世界新冠疫情严峻的情况下，北京会如何在疫苗和债务议题上发挥软实力?

中国是非洲重要的发展和投资伙伴。但新冠疫情下，本非一帆风顺的中非关系变得更复杂。中国要在维护自己经济利益的同时，扮演友情援助者的角色，难度犹如走钢丝。

王毅在与肯尼亚外长一同出席记者会时表示，非洲之角地理位置独特、发展潜力巨大，但近年来热点地区持续升温，地区冲突不断，时而爆发冲突对抗，这种现象再也不能持续下去了。为支持非洲之角实现长远和平繁荣，中国将任命外交部非洲之角事务特使，为这一目标提供必要支持。

中国在非洲之角的利益包括其在吉布提的大型海军基地。吉布提是一个扼守全球重要海上航道的小国，并向依赖吉布提港口通商的内陆国家埃塞俄比亚提供了大量贷款。

该地区同时受到南苏丹不稳定的威胁。中国在南苏丹有巨额石油投资。此外，索马里伊斯兰激进武装势力频繁进入邻国肯尼亚，血腥袭击该国平民。中国在肯尼亚也有大笔投资。

在肯尼亚，王毅驳斥了关于中国政府通过向非洲国家提供大量贷款而使其陷入债务陷阱的说法，表示"中国没有让非洲陷入债务陷阱"，中国对非洲的大量贷款是"互惠互利的"，而不是一种获取外交和商业利益的策略。

到访肯尼亚之前，王毅访问了厄立特里亚。厄立特里亚与埃塞俄比亚北部的提格雷地区接壤。作为阿比·艾哈迈德政府的盟友、提格雷民族解放阵线的对敌，该国卷入了那里的冲突。

  • Tigray-Konflikt I TPLF-Kämpfer

    叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

    战斗越来越惨烈 

     非洲第二大国埃塞俄比亚有可能爆发全面内战。 政府同提格雷（Tigray）北部地区叛乱势力之间的冲突正蔓延至其它地区，冲突各方之间的冲突日趋惨烈。为躲避暴力，已有数十万人背井离乡，约40 万人无食品来源。 

  • Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

    叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

    抗议叛乱势力 

    11月7日，在埃塞俄比亚众多城市，大量人群走上街头举行政府组织的和平示威，抗议提格雷人民解放阵线（TPLF），并承诺支持政府军。几天前，当局宣布进入紧急状态。由此，阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed ）总理获得一系列特殊授权。

  • Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

    叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

    “我是祖国守护人” 

    据德新社报道，示威者们高呼“我是祖国守护人”、“军政府（指 TLPF）是埃塞俄比亚头号敌人”等口号。阿比·艾哈迈德受到的压力越来越大。TPLF宣布，其部队正朝首都亚的斯亚贝巴节节推进。

  • UN I Krise in Tigray

    叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

    “阿比的时间不多了” 

    上周五，埃塞俄比亚9个在野党团在华盛顿签署组成反阿比政府联盟协定。协定称，将经由“谈判或武力”说服阿比总理组建过渡政府。前埃塞俄比亚驻美国大使（1992-2002）、TPLF 领导人之一的加布雷克里斯托斯（Berhane Gebrekristos）强调， “阿比的时间不多了。” 

  • Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

    叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

    联合国呼吁结束暴力 

    一年前，阿比政府对一直在提格雷北部地区掌权的TPLF 发动军事攻势。但今年 7 月以来，训练有素的提格雷叛军事实上不断推进。联合国安理会呼吁结束暴力，并安排未来几天内再度召开会议，最早可能周一就举行。 

  • Äthiopien | Menschen fliehen aus der Tigray Region

    叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

    平民或者逃离或者被捕 

    上周末，又有成百上千名来自提格雷等冲突地区的难民抵达首都亚的斯亚贝巴。但政府军同样让难民们害怕。过去几天，来自提格雷地区的许多人被捕，并被用军车送出城外。 

  • UN I Krise in Tigray

    叛军不断推进  埃塞俄比亚局势恶化

    纪念受害者 

    叛军已进入该国最重要高速公路之一，并宣称已攻占战略重镇德西（Dessie）和科博尔查（Kobolcha）。在亚的斯亚贝巴，抗议民众为被 TPLF 武装分子杀害的政府军官兵点起蜡烛。 

    作者: Diana Hodali


王毅在蒙巴萨港与肯尼亚外长举行的新闻发布会上说，非洲之角国家应将地区命运掌握在自己手中， "我们建议地区国家举行非洲之角和平会议"。

王毅对厄立特里亚、肯尼亚和科摩罗的访问在时间上紧接美国国务卿布林肯去年11月的非洲之行。布林肯出访的部分目的是为抵消中国在非洲大陆日益增长的影响。而美国非洲之角特使费尔特曼 (Jeffrey Feltman)亦将再度访问埃塞俄比亚，预定周四抵达亚的斯亚贝巴。

美国国务院表示，即将卸任的费尔特曼将再度尝试推动交战各方坐到谈判桌前来，结束武装冲突。

外界原本担忧叛乱分子会向亚的斯亚贝巴推进，但目前已退回其在提格雷的据点。政府方面表示，军方不会追剿他们。

在费尔特曼此次来访的不久前，美国鉴于埃塞俄比亚因战争导致的人权问题，正式取消给予该国的最惠国贸易待遇，激怒了这个长期盟友。

由于厄立特里亚涉入埃塞俄比亚冲突，华盛顿去年对厄立特里亚实施制裁。相关冲突导致数千人丧生和人道主义严重危机。华盛顿要求阿斯马拉从埃塞俄比亚饱受战争蹂躏的提格雷撤军，两国军队均被控犯有强奸和屠杀平民罪行。

王毅周三在访问厄立特里亚时表示，反对单边制裁厄立特里亚，反对他国"以民主和人权为借口"干涉别国事务。 

（法新社、路透社 ）

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肯尼亚: 中国烙印无处不在

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