北京将举行国庆70周年大阅兵 规模空前

（德国之声中文网）8月29日，中国国务院新闻办就庆祝中华人民共和国成立70周年活动有关情况举行新闻发布会。在新闻会上，阅兵领导小组办公室副主任、军委联合参谋部作战局副局长蔡志军表示，这是中国近几十年以来最大的一场阅兵活动。此前，中国最大规模阅兵是2015年的纪念抗战胜利70周年阅兵式。

据中国媒体报道，这次阅兵部队由徒步方队、装备方队和空中梯队三个部分组成。其中装备方队重点体现中国国防科技工业自主创新能力和武器装备研发水平。

中国国新办还表示，十一阅兵式中所展示的武器装备都将是中国制造，其中一些将是第一次与公众见面。中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平将检阅受阅部队，在庆祝大会上"发表重要讲话"。群众游行将有10万多名各界群众参加，联欢活动将有6万多名首都各界群众参与。

除了盛大的阅兵式和群众游行外，70周年庆祝活动也包括文艺演出、焰火表演、颁发纪念章、纪念币、纪念邮票和播出大型文献专题片等。

"不针对任何国家、地区和任何事态"

据中国媒体报道，这将是1949年以来的第16次国庆阅兵。在中华人民共和国成立时，把阅兵列为国庆大典的一项重要内容。在1949年至1959年期间，举行了11次国庆阅兵。此后"三年困难时期"以及文革期间一直未举行阅兵，直到1984年在邓小平的提议下恢复（第12次）。在国庆50周年（1999年）、国庆60周年（2009年）以及抗战胜利70周年时，中国也举行了规模空前的阅兵活动。

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 北京举行“9·3”大阅兵 习近平、江泽民、胡锦涛、李克强、温家宝等中国现任和前任国家领导人登上天安门城楼。俄罗斯总统普京和韩国总统朴槿惠也站在习近平身侧。此外，受邀出席的多国领导人、使节及国际组织代表也现身阅兵式。

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 习近平发表讲话 习近平在天安门城楼上发表讲话时握拳高呼：“正义必胜！和平必胜！人民必胜！”

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 习近平乘坐红旗轿车检阅

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 武器亮相 此次阅兵中国军队参与正式受阅的为1.2万人，共编成50个方(梯)队。据报道，中国阅兵队伍展示的武器装备均为国产主战装备，其中84%是首次亮相。

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 预警机梯队出场

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 德国前政要出席阅兵式引争议 此前，德国"被压迫民族协会"严厉批评前总理施罗德出席北京阅兵式的计划。该协会的中国问题专家德里尤斯（Ulrich Delius）表示，施罗德的出席"令人汗颜、缺乏政治嗅觉"，因为北京通过阅兵式展现军力的行为将加剧东亚的紧张局势。"他还在接受德国之声采访时说：“施罗德本人作为一名律师，却无视北京当局近来对于维权律师的大规模压制行动，令人尤为气愤。”

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “对大屠杀受害者的奚落” 被压迫民族协会中国问题专家德里尤斯说：“尽管北京政府一再强调阅兵是为了宣示和平，但是坦克车队再次行经26年前镇压学生民主运动地点的场景，对中国国内及其周边邻国都发出了一个非常糟糕的讯号。”

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “9·3”北京阅兵式

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 抗战老兵参加阅兵式

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 直升机方队拼出数字“70”的图案

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “9·3”北京阅兵式

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “9·3”北京阅兵式 前国家主席江泽民和胡锦涛

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “9·3”北京阅兵式

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “9·3”北京阅兵式

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “9·3”北京阅兵式

北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式 “9·3”北京阅兵式 作者: 洪沙



今年的大规模阅兵发生贸易战白热化、中美关系吃紧、香港示威活动延绵不绝、距离台湾2020大选不到半年的背景下。

据法新社报道，蔡志军特别在新闻会上称，"此次阅兵不针对任何国家和地区，不针对任何事态"，并表示中国军队致力于维护世界和平与稳定。

法新社分析称，对于中国一把手习近平而言，2019年相当艰难，特别行政区香港的抗议活动颇为棘手。示威者们对越来越强势的中央政府进行公开批评，也引发北京铁腕干预的担忧。不过，很多分析人士推测，中国在70周年国庆活动前不会对香港采取行动。