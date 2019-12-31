北京对特朗普透露出的签约时间不置可否

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二(12月31日)发表推文指出，他会在1月15日与中国签署第一阶段的贸易协议，签署仪式在白宫举行，中方将会派出高级别代表出席。特朗普还表示，他稍后会到北京，开始下一阶段贸易协议的谈判。

本周三，2020年元旦，北京并未给予该日期以官方证实，中国官媒当日亦对相关议题保持沉默，只间或引用了美国媒体对有关计划的报道。

在新年致辞中，中国党和国家领导人习近平也未谈及美中这两个全球最大国民经济体之间的贸易战，只笼统表示："我们不惧风雨，也不畏险阻。中国将坚定不移走和平发展道路。"

香港《南华早报》周二稍早时候报导，熟知中美贸易谈判细节的消息人士透露，中国副总理刘鹤将于本周六 (1月4日) 率领中国代表团前往华盛顿签署第一阶段的贸易协议。消息人士表示："北京已接受了华盛顿的邀请，而他们将从本周六开始在华府待数天。 "

然而，目前中美双方都没有公开证实此消息。中国商务部并没有回复《南华早报》的问题。专家认为，一旦中美签署了第一阶段的贸易协议后，进行长达一年多的贸易战将可稍微暂缓，全球市场与景气也将因此复苏。

过去几周，美国曾多次公开表示与中国已针对第一阶段的贸易协议达成共识，并可望于近期签署，但在文本未公开的情况下，各界不断猜测消息的真实性。

中美贸易停战协议也将缓和近期陷入僵局的中美关系。 在美国总统特朗普先后签署与香港跟新疆相关的法案后，中美的双边关系跌到低谷。特朗普在圣诞节假期前曾对外表示，他将与中国国家主席习近平替第一阶段的贸易协议举办签署仪式，并在该仪式上正式签署协议。

杨威廉/凝炼/安静/夏立民 (综合报导)