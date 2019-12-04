 北京宣布对美外交官进行“反制” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2019

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时政风云

北京宣布对美外交官进行“反制”

在今年10月，美国提出新规，要求驻美的中国外交官大小行程都需通报美国政府。北京周五宣布，对于在华美国外交官采取相应的“反制措施”。

China | US Botschaft in Peking (imago images/UPI Photo)

在美国驻华大使馆门前执勤巡逻的中国武警

（德国之声中文网）中国外交部发言人华春莹6日在北京的例行记者会上说，针对今年10月美国国务院对中国驻美外交领事人员的限制措施，中方已于12月4日照会美国驻华使馆从即日起对美方采取对等做法。

Die Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums Hua (picture-alliance/dpa/Kyodo)

外交部发言人华春莹

华春莹称，"我们再次敦促美方纠正错误，撤销有关的决定，为中国驻美外交领事人员开展相关活动提供支持和便利"。

截至发稿，美国驻华大使馆没有对此表态。

今年10月，美国出台新规，要求中国外交官在与美国的州、地方和市政官員碰面、以及在公私立教育和研究机构举行任何会议之前，都需要事先知会美国国务院。

DW.COM

美国上周提出最新的限制是要求中国外交官大小行程都需通报美国政府。虽然中国已经提出抗议，但是美国置之不理。中国声称美国驻华外交官行动毫无限制，被美国前任驻华高级代表驳斥为「无稽之谈」。 (24.10.2019)

贸易战背景下，美国和中国的外交角力继续发酵。美国驻华大使最新表态捍卫了之前华盛顿针对中国外交官员在美国活动而推出的新规，而且还透露了另一个正在酝酿之中的“大招”。与美国相比，德国的待遇还算不错。 (22.10.2019)

特朗普总统正式签署了上周在美国国会通过的《香港人权与民主法案》。中国外交部和香港政府均发表声明表示“坚决反对”和“极度遗憾”。中国副外长为此召见了美国驻华大使。 (28.11.2019)

美方官员当时表示，此举是为了比照美国外交官在中国受到的待遇，并希望最终能让中国政府给在华的美国外交官更多的外交自由。

中方当时立即对美方此举提出抗议。在华盛顿特区的中国驻美大使馆在推特上发文称，对中国外交官的最新限制违反了1961年《维也纳外交关系公约》。"到目前为止，中方对美国驻中国外交官和领事官员没有类似的要求。"

影响中美关系的各种因素

目前，中美贸易战已经进入第17个月，谈判艰难而曲折。目前，双方仍未能就达成第一阶段贸易协议达成最后的共识。

近日，美国总统特朗普签署了国会两院一致通过的《香港人权与民主法案》，美国众议院又在12月4日表决通过《维吾尔人权法案》草案，将送交参议院表决再给总统签署。消息一出，中方随即进行了言辞激励的批判，并表示会让美方付出代价。

王凡/叶宣（法新社等）

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