北京宣布对美外交官进行“反制”

（德国之声中文网）中国外交部发言人华春莹6日在北京的例行记者会上说，针对今年10月美国国务院对中国驻美外交领事人员的限制措施，中方已于12月4日照会美国驻华使馆从即日起对美方采取对等做法。

外交部发言人华春莹

华春莹称，"我们再次敦促美方纠正错误，撤销有关的决定，为中国驻美外交领事人员开展相关活动提供支持和便利"。

截至发稿，美国驻华大使馆没有对此表态。

今年10月，美国出台新规，要求中国外交官在与美国的州、地方和市政官員碰面、以及在公私立教育和研究机构举行任何会议之前，都需要事先知会美国国务院。

美方官员当时表示，此举是为了比照美国外交官在中国受到的待遇，并希望最终能让中国政府给在华的美国外交官更多的外交自由。

中方当时立即对美方此举提出抗议。在华盛顿特区的中国驻美大使馆在推特上发文称，对中国外交官的最新限制违反了1961年《维也纳外交关系公约》。"到目前为止，中方对美国驻中国外交官和领事官员没有类似的要求。"

影响中美关系的各种因素

目前，中美贸易战已经进入第17个月，谈判艰难而曲折。目前，双方仍未能就达成第一阶段贸易协议达成最后的共识。

近日，美国总统特朗普签署了国会两院一致通过的《香港人权与民主法案》，美国众议院又在12月4日表决通过《维吾尔人权法案》草案，将送交参议院表决再给总统签署。消息一出，中方随即进行了言辞激励的批判，并表示会让美方付出代价。

王凡/叶宣（法新社等）