北京宣布制裁佩洛西 中美互批“挑衅”

（德国之声中文网）中国外交部官网在8月5日刊登消息，中方对美国国会众议长佩洛西（Nancy Pelosi，也译“裴洛西”）实施制裁。其中写道：“美国国会众议长佩洛西不顾中方严重关切和坚决反对执意窜台，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定。针对佩洛西恶劣挑衅行径，中方决定，根据中华人民共和国有关法律，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。”

中国外交部网站没有指出针对佩罗西及其直系亲属“制裁措施”的具体内容。

中方祭出八项“反制措施”

“央视新闻”官方帐号在8月5日晚些时候发布微博称，中国外交部宣布了针对佩洛西访台的八项“反制措施”。

央视的报道称：“美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。”

佩洛西赞扬台湾 否认访问要改变地区现状

本周五（8月5日）在日本访问的佩洛西在与日本首相岸田文雄会晤后的新闻发布会上说：“我们从一开始就表示，我们在这里不是为了改变台湾或该地区的现状。”她也称，“中国不满我们与台湾的强大友谊”，“在（美国）众议院和参议院，对于支持台湾的和平与现状有来自两党的、压倒性的支持。”

此外，佩洛西也赞扬了台湾的民主、经济成就及其在人权方面的表现。她同时批评了中国在人权方面的问题，说“事实是，我反复重复，如果我们因为商业利益而不为中国的人权发声，我们就会失去在世界任何地方为人权发声的所有道德权威”。

在与佩洛西会面后，日本首相岸田文雄也表示，他们将共同维护台湾海峡的和平与稳定。

佩洛西以及美国国会代表团目前在日本访问，这是该代表团本次亚洲之行的最后一部分。此前，佩洛西一行人已经访问了新加坡、马来西亚和韩国，并在台湾短暂停留、与总统蔡英文会面。

中方对于佩洛西访台进行了严厉谴责，并于8月4日——即佩洛西离开台湾的第二天——在台湾周边针对该岛展开了“封锁式”的军演。这是中国迄今在台湾海峡进行的最大规模演习，其中也包括在台湾岛周边水域和空域进行实弹射击。

日本抗议“中国导弹落入日本专属经济区”

日本方面周五称，中方发射的九枚弹道导弹有五枚落在了日本的专属经济区内。东京对这一事件提出了外交抗议，国防部长岸信夫称这是“史无前例的”。

北京则驳斥了这一说法。中国外交部发言人华春莹在周五的例行记者会上称，“中国军队是在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，有关部门已经事先发布了安全提醒和航行警告。中方有关做法符合国际法和国际惯例”。她对提问记者说：“至于你提到‘专属经济区’，你应该知道，日方也应该知道，中日两国在有关海域尚没有划界，所以不存在所谓‘日方专属经济区’的说法。”

布林肯：中方的反应是“不相称的、挑衅性的”

据路透社报道，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周五说，中国在台湾周围进行军事演习，以回应美国众议院议长佩洛西访台，是一种“不合理的极端的、不相称的”的军事升级行为，“现在他们把危险的行为提高到了一个新的水平”。

布林肯说，美国已经多次向中国表明并不寻求危机，并补充说，华盛顿及其盟友对中国的最新行动表示严重关切。他强调，美国不会采取挑起危机的行动，但将继续支持区域盟友，并在台湾海峡进行标准的空中和海上过境。“我们将在国际法允许的地方飞行、航行和行动”，他说。

布林肯在柬埔寨与来自东南亚等地的27国外长一同与会，其中包括中国、俄罗斯、日本和印度。布林肯没有与中国外长王毅在金边单独会面。

另外，据路透社援引一位西方官员说，布林肯本周五也在东亚峰会上说，中国对美国众议院议长佩洛西访台的反应是“公然的挑衅”。这位官员说，布林肯表示，中国在台湾海峡发起有史以来最大规模的军事演习后，不仅试图恐吓台湾，而且还试图恐吓邻国。

主办相关会议的东道主东盟早些时候呼吁各方保持克制，并表示大国之间存在误判和冲突的风险。

白宫召见中国驻美大使秦刚

据《华盛顿邮报》报道，白宫在周四召见了中国大使秦刚，谴责北京针对台湾的升级行动，并重申美国不希望在该地区出现危机。

白宫发言人柯比（John Kirby）告诉《华盛顿邮报》：在中国夜间的军演行动后，“我们把大使秦刚召到白宫，就（中国的）挑衅行径与他进行交涉”。

苏贞昌：“隔壁恶邻在家门口耀武扬威，台湾不会屈服”

多家台媒报道，针对中国解放军在台湾周边海域军演、飞弹越过台湾上空，台湾行政院长苏贞昌周五回应称，台湾不会屈服于中国的耀武扬威。

苏贞昌称，台湾人民爱好自由、和平，“我们跟同样认同自由、民主的国家善意互动，……没想到隔壁恶邻在我们的门口耀武扬威，而把国际最频繁的航道任意藉由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责”。

这位台湾行政院长称：“我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最最重要。至于台湾，我们对于中国所做的武力展示，我们都由国安团队密切掌握，我们也都做妥善因应，如蔡总统所宣布，我们不会在压力下屈服，我们也呼吁全世界认同和平、自由、民主的国家互相合作，才能让威权专制不至于莽动。”

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。