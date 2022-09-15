 北京宣布制裁两家美国军火商负责人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2022

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时政风云

北京宣布制裁两家美国军火商负责人

作为对美国最近军售台湾的回应，中国政府决定制裁两家美国军火商雷神科技公司和波音防务、太空与安全公司的负责人。

美国本月初批准向台湾出口价值11亿美元的武器

美国本月初批准向台湾出口价值11亿美元的武器

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁周五（9月16日）在新闻会上做了这一宣布，理由是，向"台湾地区"出售武器"严重损害中国主权和安全利益"。  她未说明惩罚细节。

这位女发言人在回答记者相关提问时称，制裁对象分别是雷神技术公司董事长兼首席执行官海耶斯（ Gregory Hayes ）、波音防务公司总裁兼首席执行官卡尔伯特（ Ted Colbert ）， 因为他们都参与了最近的武器交易。根据毛宁的说法，中方再次敦促美国政府和有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。中方将根据形势发展，继续采取一切必要措施，坚定维护自身主权和安全利益。  

美国本月初批准向台湾出口又一批武器，价值11亿美元。据媒体报道，武器中包括60枚"鱼叉"二型反舰导弹和100枚 "响尾蛇 "空对空导弹，以及升级防空雷达预警系统。 

华盛顿称，鉴于北京对这个民主岛国的压力越来越大，其中包括增加海、空军事存在，军售台湾是合理的。 

北京将这个实行民主政体的岛屿视为中华人民共和国的一部分。台湾则认为自己主权独立。  

上月初，美国众议院议长佩洛西访问台湾，导致与中国紧张关系加剧。北京实施大规模军演，演练海空封锁及占领。数十年前，美国即承诺保卫台湾，迄今主要表现为军售。

（德新社）

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美国如何在军事上协防台湾？

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