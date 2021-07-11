 北京实施多项调整 允许外资投入VPN服务 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2021

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时政风云

北京实施多项调整 允许外资投入VPN服务

中国政府近日向北京市开绿灯，允许该市向外资开放中国国内互联网虚拟专用网业务（VPN）、允许外商从事除了台湾外的境外游、鼓励外商投资成教培训机构等。这显然释放出中国要继续推进对外开放的信号。

北京市向外资开放VPN等一系列业务

北京市向外资开放VPN等一系列业务

（德国之声中文网）据财新等媒体报道，中国国务院10月18日发文调整多项规定在北京市的实施，继续推动外资进入电信增值业务等领域。

在中国，VPN服务普遍被用来翻墙

在中国，VPN服务普遍被用来"翻墙"

报道称，中国将继续推动互联网虚拟专用网络服务（IP-VPN）、互联网接入服务等电信增值服务的开放。根据2020年7月开始实施的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，限于中国入世承诺开放的电信业务，增值电信业务的外资股比不超过50%，基础电信业务必须由中方控股。

在中国，VPN服务被广泛用来绕过中国的防火墙、连接到海外服务器，很多在中国运营的跨国公司都依赖这项服务。

《南华早报》在相关报道中指出，虽然中国政府允许公司们寻求特别批准，以使用VPN访问在中国被封锁的外网，但同时当局也一直在打击未经许可提供VPN服务的供应商。

2018年4月1日，所有未经中国政府核准和授权的VPN（虚拟专用网络）服务都有被封锁和屏蔽的风险。也曾有个人因使用未经授权的VPN服务翻墙而受到惩罚。

涉及多行业的调整

根据中国政府网消息，除了北京市向外资开放VPN业务，国务院发布的相关文件还包含一系列"暂时调整实施"内容，总共涉及8个规章规定，触及信息技术、娱乐、教育等行业。

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离70周年国庆日越来越近，中国官方的维稳措施也全面展开，包括网络维稳。就连一直力挺防火墙的《环球时报》主编胡锡进也感叹"上外网极其困难"。中国各大官媒则无一不报道习近平对网络安全宣传周做出的"重要指示"，其中一点就是"要提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感"。

中国政府对教育培训行业的整顿已引发在美、港两地上市的相关中国公司股票剧烈震荡，此次整顿出手之重，也让教培行业的民间资本哀鸿遍野。政论家邓聿文就北京此番出手的背后原因进行一番分析。

中国发布《外商投资安全审查办法》，其中规定，香港、澳门和台湾投资者进行投资，影响或可能影响国家安全的，也参照本办法的规定执行。

其中包括：由北京市制定发布鼓励外商投资经营性成人类教育培训机构、支持外商投资举办经营性职业技能培训机构的具体管理办法；在中关村国家自主创新示范区海淀园，取消信息服务业务(仪限应用商店)外资股比限制；在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区，取消互联网接人服务业务(仅限为用户提供互联网接人服务)等增值电信业务外资股比限制；在通州文化旅游区，允许外资投资文艺表演团体（须由中方控股）；允许在京设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务；放宽外商捐资举办非营利性养老机构的民办非企业单位准入等。

中国国务院表示，相关内容立即生效，可能会根据试点的进展情况在适当时候进行调整。

这些内容从整体上放宽了对外商的限制，释放出中国领导层要推进对外开放的信号。中国政府一再强调，会为外国企业提供机会，继续推进对外开放。在李克强10月18日与默克尔的视频会谈中，这位中国总理也表示，"中国开放的大门会越开越大"。

不过《南华早报》文章也指出，在宣布放宽限制的同时，中国当局也一直在加强对数据、教育等多行业的管控。不久前，微软旗下的领英（LinkedIn）宣布将关闭在中国的业务，而领英是美国在中国最后一个主要社交媒体。

对于关闭中国服务，领英给出的理由是"中国越来越具挑战性的经营环境和合规要求越来越高"。

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