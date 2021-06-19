北京如何通过国安法重塑香港？

(德国之声中文网) 黎智英的高级顾问Mark Simon透露，壹传媒董事会将决定是否关闭旗下的民主派报纸《苹果日报》。他说，香港的国家安全官员禁止该报使用其银行账号。此前市场已经传出苹果日报资金吃紧，仅够维持数周营运的消息。

上周，香港警方国安处派出500警员搜查苹果日报大楼并逮捕该报5名高管，并以“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”正式对壹传媒行政总裁张剑虹、《苹果日报》总编辑罗伟光提出起诉。另外三名高官面临进一步的调查。

“我们必须继续奋力向前。” 壹传媒行政总裁张剑虹说。

上周香港警方突袭搜查了苹果日报大楼之后，周五清早，港人们纷纷排队等待购买当日的《苹果日报》。报摊摊主们说，周五《苹果日报》销售量激增，很多人一次性购买多份以示支持。

此次香港警方制造的具有戏剧性的突袭和逮捕令观察人士们再次感到担忧。一些观察人士和专家将香港警方的行动描述为对香港新闻自由的明显攻击。

人权观察中国部高级研究员王松莲（Maya Wang）在接受德国之声采访时说：“警方一再拘押苹果日报的总裁，两次搜查编辑部，两次逮捕高管。”她说：“如果我们考虑到过去几个月出现的对新闻自由的其他限制，我认为真的很难说这种执法是合法的。”

新闻工作者们担心遭拘捕

上周香港警方的行动是不到一年之内第二次由香港的国家安全官员对新闻媒体机构进行搜查。

去年壹传媒创办人黎智英在经过短暂保释之后，一直被收押至今。他面临多项指控，其中包括涉嫌触犯国安法中的“勾结外国势力罪”。关于这项罪名的指控推迟到7月27日开庭审理。

伦敦大学新闻专业高级讲师Yuen Chan说，香港记者们现在只能凭借猜来判断他们的工作多大程度上会被国安法看作起到煽动作用。

她在接受德国之声采访时说，"上周四警方的搜捕行动仍然让媒体界感到不安。每个人都感觉一把悬在他们头上的达摩克利斯之剑。这种不确定性助长了恐惧，而这些最新的行动加剧了这些恐惧。"

她补充说：“现在我们知道，记者会因为写了一些话就被逮捕。但是没人告诉我们，哪些文章越过了红线。” Yuen Chan也曾经为香港的多家媒体工作过。

镇压批评者

《香港国安法》实行近一年，这段时间香港发生许多变化。根据美国乔治城大学亚洲法律中心收集的数据，自5月3日以来，香港警务处国家安全处的警察已经逮捕了113人。

数据显示，其中92人以涉嫌触犯国安法的罪名被逮捕，另外21人被逮捕的理由并不涉及国安法。

乔治城大学亚洲法律中心执行主任凯洛格（Thomas Kellogg）与研究员王莉雅（Lydia Wong）共同撰写的报告指出：“根据迄今为止公开的信息，绝大多数国安法名义下的逮捕案件在其他尊重权利的司法管辖区不会被视为国家安全案件。”报告指出，“到目前为止发生的这些逮捕行动都是为了显示出，国安法的执行目的是打压那些通过和平方式批评政府的基本政治权利。”

恢复“严苛的法律”

乔治城大学亚洲法律中心法律研究院Eric Lai说，香港国安法的实施损害了许多以前在香港法律制度下得到保障的权利。

他对德国之声表示：“在香港的一个涉及国安法的案件中，法院遵循国安法的规定，拒绝在高等法院一级进行陪审团审判，而该级别的法院长期以来一直实行陪审团制度。”

他补充说，另一个令人担忧的趋势是由香港政府发起的殖民时代的 "恶法"的复兴。他说，这些法律经常被用来让活动人士消声，并以更严厉的惩罚来打压他们。

他说：“随着国安法的颁布，政府认为他们无需再有太多顾虑，可以尽可能多地消灭反对者。”

他说：“我们的数据还显示，（国安）部门以非国安法的罪名指控逮捕人。这是证明该机构如何试图利用国安法和现有的刑法压制反对派的又一个证据。”

对于Eric Lai来说，国安法"将言论自由定义为犯罪"，"通过国家安全的理由审查电影放映和教科书"。

他说：“这将是中国政府将香港社会从一个宽容和多元化的社会转变为一个单一和专制社会的动力。”

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



海外港人凝聚反抗力量

人权观察中国部高级研究员王松莲警告说，国安法“旨在重新塑造香港整个社会和机构”。

"这是要让他们宣誓效忠中国政府，训练人们遵守中国共产党的规则。"她说。

尽管对香港的未来前景感到悲观，但王松莲说， 即使是伴随着不断升高的成本，香港人依然可以利用他们所拥有的空间行使他们的权利。

她说：“我们会抵抗并做出反应，海外香港侨民也形成一个网络，凝聚着各种抵抗力量。我认为结果还很不明确，因为还会有很多来自不同层面反对（北京试图控制香港）的势力出现。"

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