北京天灰灰 政府怪香水和髮胶？

(德国之声中文网) 根据中国媒体，北京最近陷入灰色雾霾，8月和9月所见的晴朗天空不再。北京环境监测中心在微博上发布声明表示，雾霾在週一（10/15）因为扩散条件不利而达到高峰，之后随着北方冷锋到来将可望改善。

清华大学环境学院教授王书肖表示：「北京市的人为源当中，排序上移动源排第一位，第二是扬尘，然后是工业源、生活源和燃煤源。」

过去当局通常会将灰濛濛的天空归咎于大型钢铁工厂燃煤造成污染，去年冬天还曾全面禁止京津冀地区的工业生产，但上个月中国生态与环境部表示，只要达到排放标准，钢铁厂就会继续生产。而根据《北京科技报》刊出北京市环境保护局在5月发布的一份报告，「生活源污染」 佔了北京空污总量的12％，和工业污染源相当。

报导中访问北京市环境科学研究院副院长石爱军，他说：「生活源污染排放主要来源于市民的『吃、穿、住、行』等日常生活，并且生活源排放是刚性的。比如，所有有香味的日用消费品都含有挥发性有机物，特别是香水、髮胶、空气清新剂、杀虫剂、清洗剂等气雾剂，日用消费品中的挥发性有机物含量都较高。」石爱军也表示，食物加工製作过程中也会排放PM2.5和挥发性有机物等大气污染物。主要来源包括餐饮、单位食堂、居民家庭厨房。

相关报导在中国引起讨论，许多人对于香水和髮胶也会引起空污感到不可置信。根据《中国新闻网》，北京PM2.5源解析专家组的专家出面闢谣。专家表示，生活源当中的确包含香水，但是说是香水引起了北京大气污染，这不够全面准确。

北京市环保监测中心则说：「北京本地的生活源的贡献大头还是餐饮业等污染源的排放，像大家常用的香水、发胶等日用消费品等，仅属于生活溶剂的一小部分，其对大气环境的影响确实存在，但影响不大。」

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夏立民／李芊 (综合报导)