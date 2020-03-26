北京大外宣移师推特 中文大号成招揽目标

(德国之声中文网) 正当中国政府过去几周透过不同媒介来「改造」自身国际形象之际，推特上的中文用户圈也开始出现一波「招揽潮」。 定居澳洲的华裔艺术家巴丢草三月初告诉德国之声，他自3月6号开始便在推特私讯中，收到中国国内一间专做「文化推广」的传媒营销机构传来的讯息，询问他是否有意愿进行合作。

根据德国之声所检视过的截图，巴丢草所收到的讯息内容大致如下：「我们是国内做文化推广的传媒营销机构，看到您在推特平台上的粉丝数量符合我们的要求，有个推广项目想跟您谈合作，具体形式为每月两篇推文，素材由我们提供，包括文字、 照片、视频链接等。 每次推广价格在400到2500人民币之间，根据粉丝数量调整。 您有兴趣合作吗？ 」

在巴丢草收到该讯息的同一天，至少有四位关注人数有数万人的推特用户也收到来自"Bella Pai" 这个账号传来同样的讯息。 两周后，一个不知名的寄件人寄了封邮件到巴丢草提供给 "Bella Pai" 的邮箱，表示上回已在推特上与巴丢草接触，并透过该封邮件把合作推广会用的内容样本分享给巴丢草。

该邮件内容写道：「希望与您合作的推广内容样本已经上传到附件中，请您查阅。 如果您可以接受我们提供的推广内容风格，请回复此邮件。 」

巴丢草与德国之声分享的推广内容样本，是一个15秒钟的短视频，内容充斥着武汉新冠疫情相关的画面，而配音的内容则说道：「持续上涨的确诊人数，愿我们在硝烟散尽的世界里重逢。 每一段视频、一张张图片，每一个温暖的字符，都在不停传播我们的信念。 」而视频最后，是一个「武汉加油、中国加油」的字样浮现出来，内容看起来像是在宣传中国抗疫过程的视频。

巴丢草向德国之声表示，至少有20至30名推特关注人数不少的用户都收到来自 "Bella Pai" 或是 "Aki" 的相同讯息，而他认为两个账号有事先稍微对中文推特圈的用户做了研究。 他说：「他们避开了一些有大量关注数但是明显立场与中国政府相反的维权人士的账号，像是不少移居美国的天安门事件人士都没有收到这样的讯息。 」

推特上「挺北京」的大外宣china

招揽推特用户来推广大外宣内容并非近期推特上唯一与中国有关的行动。 以调查性报导著称的美国非营利新闻媒体ProPublica周五 (3月27日) 发表最新的调查报导，指出他们自2019年8月起，在推特上找到超过10000个可疑的假账号在推广与中国政府有关联的活动。

ProPublica的调查发现，不少假账号明显是中国黑客盗取了原账号用户的登入条件后，开始利用这些原属外国推特用户的账号，在推特上发出中文的内容。 这些假账号在2019年主要是发送支持香港警察与指控香港「反送中」示威者的推文。 但自从今年初新冠疫情爆发之后，这些账号便开始删除之前与香港有关的推文，转而用中文发送与武汉新冠疫情有关的内容，主要是在发送推文呼吁中国人民团结一致抗疫。

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ProPublica的报导指出，由于推特在中国国内被禁，所以这些推广活动主要的对象很显然是海外的华人。 根据ProPublica团队的调查，这些假账号都与北京一间名叫一网互通的社交媒体数据营销公司有关，而这间公司与统战部主管的中国新闻社有签合约，他们主要替中国新闻社在推特上推广他们的推文。

当ProPublica询问推特是否知道该平台上出现与中国政府有关联的讯息战时，推特的发言人却婉拒提供具体细节，并仅表示：「推特运用科技与人性并存的方式来主动监视推特上的活动，指认出意图滥用推特的账号， 并消灭这些账号。 如果我们能在推特上找出更多可靠证据来证明我们平台上确实有政府资助的相关活动，我们会公布相关细节。 」

美国智库「挽救民主联盟」的中国分析师马一鸣 (Matt Schrader) 在接受ProPublica访问时表示，中国共产党过去几年来开始把大外宣的战场转移至社交媒体。 近期不少中国外交官开始在推特上替中国政府做「公关宣传」，外交部发言人赵立坚甚至在推特上发表与新冠病毒相关的阴谋论。

马一鸣说：「中国近期在政策失效需要推卸责任时，开始运用假讯息的策略来达成该目的。 但是他们在海外的讯息战，却因为社交媒体平台不会完全配合，以及缺少中央政府在国内拥有的绝对权力，导致讯息战很难达到他们所想要的成效。 」

但即便如此，马一鸣指出中国政府仍坚持执行相关策略，而他们的讯息战也随着新冠疫情持续演化。