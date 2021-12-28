北京外交经贸施压 立陶宛陷「台湾」困局

(德国之声中文网) 立陶宛总统瑙塞达 (Gitanas Nauseda)周二 (1月4日)表示，允许台北使用台湾的名字在维尔纽斯开设代表处是一个「错误」。

他告诉当地电台Ziniu radijas：「我认为开设台湾办事处不是一个错误。而是它的名字，没有跟我协调......该办事处的名称已经成为现在强烈影响我们与中国关系的关键因素。」

立陶宛无视北京施压，在2021年11月允许「驻立陶宛台湾代表处」11月在维尔纽斯开设，立陶宛则计划在2022年的头几个月在台湾开设自己的贸易办事处。此举引起中国强烈抗议，决定与立陶宛外交降级。随后，与中国做生意或与中国有联系的立陶宛公司反映他们正面临各种贸易限制，立陶宛当地官员称这些行动等于是 「未经宣布的制裁」。

瑙塞达的发言格外引人注目，因为当地民调显示，他是立陶宛目前最受欢迎的政治人物。根据立陶宛国家广播及电视台 (LRT) 12月28日的报导，立陶宛民调机构Vilmorus上个月底发布的民调显示，瑙塞达在12月民调中的支持率是52.5%。

第二受欢迎的政治人物，反对党「立陶宛社会民主党」的领袖布林克维丘特 (Vilija Blinkevičiūtė)则有43.8%支持率，她在12月31日也公开批评现任立陶宛政府的对中政策，称政府的对中政策「不专业」。

她表示，若她的政党目前在执政的话，她会决定让台湾的代表处以「台北」而非「台湾」的名义开设代表处。她说：「我们不会做出导致立陶宛陷入经济战中的决定。」

布林克维丘特警告，中国与立陶宛持续恶化的经济关系可能会在2022年严重影响立陶宛的经济。她说：「没有人知道中国的下一个决定为何，以及那个绝对会对立陶宛经济丶产业丶企业与人民带来什麽影响。政府应该要衡量这些因素。」

此外，立陶宛前总统阿达姆库斯 (Valdas Adamkus) 近日也公开批评现任政府对台湾议题的处理，表示与中国发生冲突将使立陶宛受到巨大损失。他说，承认台湾应该是要由世界中有影响力的主要国家提供决定结果，而非由立陶宛一样的小国来带头。

立陶宛国内政治角力

反观支持「台湾」为名的政治人物，根据同一份民意调查，总理希莫特 (Ingrida Simonyte)的信任度从11月的33%下降到12月的30.5%。立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）的支持率也从11月的21%下降至12月的15.3%，不支持率则是从11月的59.8%上升至12月的66.4%。

但民调机构的调查发现，这个原因主要是兰茨贝尔吉斯与交通部长斯库欧迪斯 (Marius Skuodis) 被视为是立陶宛经济制裁白俄罗斯国有化肥制造商失败的众矢之的。

事件源自於美国对该白俄罗斯企业的经济制裁於12月8日生效後，立陶宛铁路公司却持续与该公司有商业往来，这也使兰茨贝尔吉斯与斯库欧迪斯受到民众质疑，并宣布请辞，但两人被总理希莫特留任。

此外，立陶宛政府支持度也创下10年来的新低，立陶宛人民对政府的信心从11月的21%下降至12月的17.3%，而不信任度则是从39.6%上升至47.8%。

该民调机构的负责人盖迪斯 (Vladas Gaidys) 向媒体表示，在这之前，仅有2009年至2012年的政府支持率比现任政府还低。最新的民意调查显示，立陶宛人民对总理希莫特 (Ingrida Simonyte)的信任度从11月的33%下降到12月的30.5%。不赞成希莫特的表现的受访者比例则是从11月的49.6%上升至12月的52%。

中央社采访立陶宛智库「东欧研究中心」（EESC）政策分析师、中国事务专家白瑞格（Raigirdas Boruta）与安全事务专家劳里纳维丘斯（Marius Laurinavičius），两人皆提到总统瑙塞达与总理希莫特的紧张关系，认为即便两人在政治上竞争，不至于影响现有政策，要求台湾代表处改名。

但中央社也提到，根据立陶宛国家广播电视（LRT）去年一项民意调查显示，不支持政府对台、对中作为的民众以4成超过支持的34%，其他人则是没意见。不论结果是因为立陶宛民众对台湾与中国议题的认知有限，还是北京的强力施压，这都有可能影响到立陶宛在2023年举行的地方选举，甚至是2024年的国会及总统大选。

美拉盟友声援

就在立陶宛政府内外交困的时候，美国国务卿布林肯1月3日与9个北约会员国的外长进行通话，除了讨论俄罗斯与乌克兰边界情势外，也聚焦中国政府对立陶宛进行政治与经济的双重施压。

美国国务院在发布的声明中写道：「国务卿强调美国承诺继续与我们所有的跨大西洋盟国和伙伴进行密切磋商和协调，通过威慑丶防御和对话努力实现局势的缓和。 他们还强调，面对中国不断升级的政治压力和经济胁迫，他们与立陶宛站在一起。」

近日，布林肯在与意大利丶法国丶德国丶英国与欧盟外长通话时，都有关注中国向立陶宛施压的事情，也多次公开坚定声援立陶宛。

在布林肯上周与意大利外长通话後，美国国务院以发言人普莱斯 (Ned Price) 的名义发布公开声明，内容提到美意外长都认为，中国不断升高政治施压与经济胁迫，会危及美国与欧洲的繁荣与安全，所以两国强调声援立陶宛的重要性。

(综合报导)

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