 北京坚持贸易立场 特朗普：谈判为时过早 | 经济纵横 | DW | 02.10.2018

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经济纵横

北京坚持贸易立场 特朗普：谈判为时过早

特朗普认为其强势作风促成新的《美墨加协议》，现在他又点名印度和巴西贸易不公。谈到中美贸易战时，他也从容不迫，彷彿势在必得。

Donald Trump (Getty Images/M. Ngan)

美国总统特朗普在西维吉尼亚州發表演说时提到中美贸易战表示，除非中国达到市场开放公平贸易，否则美国就不要跟中国有生意往来。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週一(10/01)在白宫表示，华盛顿与北京要谈判达成贸易协议还「太早」，暗示美国的关税尚未施加足够的压力，迫使北京在谈判桌上让步。

他说：「中国想谈，非常非常想，不过我认为，说直接点，现在谈还为时过早。现在不能谈，因为他们还没准备好。」他还说：「如果在政治上，有人太早就强迫要达成，就无法为我们的工人和国家谈到最好的条件。」

这番话是在美国与加拿大和墨西哥达成新贸易协议时所说。外界关注美国在与盟友解决贸易争端后，接下来是否会继续将矛头指向中国。

特朗普强调，提高中国进口商品关税还没能动摇北京的意志。他说：「因为他们(中国)这麽多年来一直剥削我们，所以不会很快就谈妥。」

特朗普政府上个月对价值2000亿美元的中国商品徵收关税，并威胁要对所有中国出口到美国的商品徵收关税。

特朗普表示，中国经济疲软以及股市暴跌的迹象，证明了美国关税对中国经济的影响。儘管如此，北京态度依旧强硬，誓言要刺激国内需求以缓解任何贸易冲击。特朗普说：「他们现在更不好过。我不希望他们不好过。」

根据白宫贸易顾问接受美国FOX新闻访问表示，特朗普与中国国家主席习近平可能在11月30日阿根廷举办的二十国集团(G20)峰会上碰面。届时两人是否会谈到中美贸易状况也备受关注。

China USA Donald Trump & Xi Jinping in Peking (Getty Images/T. Peter)

特朗普说，若中国干预美国期中选举，他和习近平可能就「不在是朋友」。外界好奇若两人在G20峰会碰头将如何互动。

接下来锁定印度和巴西

特朗普週一批评了印度和巴西的贸易策略，认为后者在贸易保护主义上「可能是世界上最严」。

他说：「印度向我们收取巨额关税。我们向印度出口哈雷机车和其他东西时，他们收取非常非常高的关税。」他表示已向印度总理莫迪提到此事，莫迪也说会「大大减少关税」。

接着他转而批评巴西，美洲仅次于美国的第二大经济体。他说：「他们想向我们收什麽费用就收什麽费用......如果你去问几间公司，他们会说巴西是世界上最严的公司之一 。」

巴西是世界上最封闭的主要经济体之一，最近几个月与特朗普政府就乙醇和钢铁等行业交易你来我往。

特朗普发表评论后，巴西外贸部长内托（Abrão Neto）替自己的国家辩护说﹕「这是很正面的。」他表示，在过去10年间，美国与巴西的贸易顺差为900亿美元，商品和服务则为2500亿美元。他指出，美国是巴西的第二大贸易伙伴，仅次于中国，两国之间存在「互补和战略性」的商业关係，但仍有待改善。

夏立民/李芊（路透社、法新社）

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