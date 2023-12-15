北京地铁发生重大事故 百余人骨折

（德国之声中文网）12月14日傍晚，多位网友爆料称，在北京地铁昌平线，一列列车疑似在轨道上发生车厢脱节或"断开"。事发时列车疑似受到撞击，现场传出巨响，巨大的惯性导致许多乘客跌倒受伤，有的车厢玻璃碎裂，照明设备也全部熄灭，车厢里一片黑暗，不少乘客相当恐慌。由于事故发生时间正值下班时段，几乎所有车厢均满载。有网友称，列车上的乘客有的苦等救援未至，在密闭的车厢中感到呼吸困难而晕倒。有乘客合力用脚猛踹车窗试图自救。

据上观新闻报道，在发生断裂的车厢，有乘客事发时被甩出车厢，落到铁轨上受伤。现场传出的画面显示，事故发生后，故障列车停在了轨道上，一些乘客在铁轨边逗留等候。据悉，北京地铁昌平线平时每列以6节车厢编组行驶，额定载客人数大约1440人。该线路为地面线路。

从"车辆故障"到"追尾事故"

对这起重大事故，运营方北京地铁12月14日晚间多次发布消息。一开始只是称是"车辆故障"，后"确认两节车厢发生分离情况"，并有乘客受伤。北京交通14日21：49发布的微博称，"北京地铁昌平线列车车厢脱离"，"目前已发现30余人受伤，无人员死亡。"

北京市交通委12月15日的通报没有再提列车车厢发生分离，而是称"两辆列车发生追尾事故"。

据中国官媒新华社15日报道，北京市交通委12月15日通报称，12月14日18时57分，地铁昌平线西二旗至生命科学园上行区间，两辆列车发生追尾事故，造成部分乘客受伤。报道还称，"据初步调查，事故原因为雪天轨滑导致前车信号降级，紧急制动停车，后车因所在区段位于下坡地段，雪天导致列车滑行，未能有效制动，造成与前车追尾。"报道说，"事故发生后，市委市政府主要领导立即赶赴现场，指挥调度，成立现场事故处置领导小组，交通、消防、卫健、公安、应急等部门和属地政府迅速响应，全力以赴抢险救援，转运伤员，转移乘客。14日23时许，人员转运完毕，现场处置工作基本结束，共有515人送医院检查，其中骨折102人，无人员死亡。截至今晨6时，423人已离院，25人留观，67人住院治疗。"

对于事故原因和官方的说法，网友在微博上留言表示质疑，"昨天北京地铁居然没有说追尾的事情"，"一开始说什么故障，这都要隐瞒"，"追尾为什么列车断成两半呀"，"昨天轻描淡写的说是故障，结果今天这么严重"，"某些地方的事情更得隐藏 丢不起那个人"。也有网友认为，"降雪导致信号降级，还是工程设计或质量问题。"

警方勘查北京地铁昌平线事故现场

事故现场几乎处于"失管"的状态

一篇署名"项栋梁"的文章指出，虽然事故原因尚待调查，但如此罕见的事故至少暴露了北京地铁运营存在的两大问题，一是列车安全检查落实不到位，二是事故应急处置存在重大隐患。文章说，"这种级别的事故别想把原因推给大雪天灾"，"现场图片中的情况表明，事故发生后，北京地铁并没有组织起高效的乘客疏散，也没有做好二次事故的防范工作。事故现场几乎处于『失管』的状态，这是对乘客生命安全的极度漠视！"

在推特上，有网友表示，"国内维护都不舍得花钱，基建就靠新建的几年撑着"，"各种维修保养跟不上而导致的各种灾难"，"可能经费都用在明面上维稳了，地下的维护优先级就没那么高"。

环球时报前总编胡锡进在微博上称北京地铁昌平线的事故"这是个不该发生的事故"，他接着写道："希望别光追责了，会把大家吓得过于战战兢兢，越紧张越可能出事。还是多分析一下是什么原因导致了大家对潜在生产安全隐患追踪的分心，为全国提供举一反三的思想和技术材料"。对他的这番表态，有网友评论说，"老胡开始罚酒三杯了"。

公开资料显示，北京地铁各线路设施的主要拥有者为北京市国资委下属国企北京市基础设施投资有限公司，运营企业包括北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、北京公交有轨电车有限公司、北京京城地铁有限公司等。

（综合报道）

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