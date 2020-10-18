（德国之声中文网）香港《南华早报》周日（10月18日）援引军事观察家和消息人士报道称，北京在为可能攻打台湾做准备，并正加强在大陆东南沿海地区的军事化行动。

该报指出，中国军方一直在提升他们的导弹基地，而一名位于北京的军事消息人士称，他们已经在东南沿海地区部署了最先进的东风17超音速导弹。 这名不愿透露姓名的消息人士介绍， 东风17将逐步取代已在东南沿海地区部署数十年的东风11和东风15旧式导弹，并称新导弹的射程更远，能更精确地击中目标。

东风-17在去年10月1日中华人民共和国成立70周年的阅兵式上首次公开亮相。当时英国军事刊物《简氏防务周刊》的亚太区编辑盖布利尔·多明贵兹(Gabriel Dominguez)在接受德国之声采访时介绍，这种武器最重要的特点是专为装载高超音速弹头（HGV）设计，而此技术此前还没有被其他国家改采用。而“这类武器的高速和可操作性使其难以用传统的防空系统来对付。”

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种种迹象表明……

卫星图像显示，位于福建和广东的海军陆战队和火箭军基地近年来有所扩建，总部设在加拿大的《汉和防务评论》总编辑平可夫（Andrei Chang）向《南华早报》如是说。他补充道：“福建和广东的每一个火箭部队旅现在都装备齐全。”

平可夫还向该媒体分析：“近年来，东部和南部战区的一些导弹基地规模甚至翻了一番，这表明解放军正在加紧准备一场针对台湾的战争。” 他透露，位于广东普宁的一个基地已经升级，现已装有一种新型弹道导弹，但由于话题的敏感性，他拒绝透露具体是哪种导弹。 他指出：“普宁的导弹基地负责攻击台湾南部，但东风-11和东风-15的射程不足以飞越台湾中央山脉，所以无法打击台东和花莲(都在台湾东部)的空军基地。”

平可夫还表示，解放军已部署了俄罗斯制造的S-400凯旋防空系统，该系统可探测并击落600公里以外的导弹、无人机和飞机，以抵御台湾空军的任何攻击。 他强调：“S-400的雷达系统非常复杂，能够覆盖整个台湾。它有能力在台湾军机起飞后对其进行射击。”

《南华早报》另援引北京消息人士指出，海军陆战队总部自2017年以来便驻扎在广东潮州，并在对高雄海军基地发动的任何袭击中扮演关键性角色。

意在威吓美军基地？

根据多家台湾媒体报道，台湾国防部针对上述消息回应称，有关中国军方相关兵力部署与军事动态，台军联合情监侦作为，都有充分掌握，并适切应处。

台湾国防安全研究院国防战略暨产业研究所所长苏紫云向中央社分析，东风17的确有攻台能力，但东风17射程更长，若单纯剑指台湾，“多出来的射程就浪费掉了”。

苏紫云认为，以东风17的射程与飞行特性为依据，研判共军此波部署，应是以打击美军基地及航舰战斗群为主，用以执行“反介入/区域拒止”战略，特别是当台海发生冲突时，可对台进行“围点打援”的战术，意即“围住台湾，打击来援的美军”。

苏紫云在接受台湾中央社采访时还指出，东风17去年才刚服役，目前数量有限，预估现在仍不超过100枚，未来不排除逐年增加部署；他研判5年内，美方的军规雷射技术发展将让拦截这类飞弹的成本显著降低，台湾的中山科学研究院目前也积极投入雷射防空系统的研发。

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“台湾必须强化防御能力”

随着台海局势日益紧张，一些分析家推测，中国可能趁着美国大选后产生的混乱状态，利用武力或其他手段实现统一台湾的目标。

本周四，中国官媒《人民日报》发表了一篇名为“站在历史正确的一边——告台湾情治部门书”的文章，向台湾方面发出了“勿谓言之不预也”的警告。从历史来看，中国官媒发出这样的警告后，爆发战争的可能性就大幅度上升。

然而，美国白宫安全顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）周五指出，中国目前或许还没有做好入侵台湾的准备，但台湾必须强化防御能力，以应对未来可能面临的攻击或非军事手段。他认为，中国海军正不断壮大，或许在10或15年间，中国更有能力对台采取军事行动。

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