北京回应：美指中“销毁病毒样本”是混淆视听

（德国之声中文网）针对外界批评中国"下令销毁病毒样本"的声音，中国官方周五做出了回应。国家卫健委科教司监察专员刘登峰表示相关指责是"断章取义、有意混淆视听"。他承认中国在疫情早期曾经基于"防范生物样本病原泄漏、确保生物安全"的原则，做出"对引起不明原因肺炎的病原体暂按二类高致病性病原进行管理"的决定。

美国国务卿蓬佩奥曾经多次指出，在去年年底疫情最初在武汉出现之后，中国方面拒绝提供从新冠病人身上提取的活体病毒样本，并且下令销毁了早期的病毒样本。

刘登峰表示，疫情发生后，中国立即组织"国家级高水平专业机构"进行病原的平行鉴定工作，以求早日鉴定出病原体。在这种情况下，中国也对病原体的致病性保持高度警惕。他还强调，中国愿意"在世界卫生组织的框架下"，有序分享新冠病毒毒株，进一步加强国际合作和科学研究。

"财新网"曾在2月底时报道称，2019年12月26日，武汉市中心医院无法确定一名肺炎患者的病因，因此将肺泡灌洗液样本寄给了广州的一间实验室。该实验室在这一天发现，病原体是一种和SARS相似度高达94.5%的冠状病毒，以前从未被发现过。广州的实验室将"发现新型冠状病毒"的结果通知了武汉市的卫生部门以及送检医院，还寄送了一份病毒样本前往北京。几天后，中国卫健委要求除指定的少数几家实验室外，其余研究机构不得擅自研究新型冠状病毒，已有样本也应销毁。

根据中国《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》，从事所谓"二类高致病性病原"研究活动的实验室，必须是三级和四级生物安全实验室，而且要申请《高致病性病原微生物实验室资格证书》。不具备相关资格的实验室，不能从事这类高致病性病原的研究活动。根据刘登峰的表述，在武汉最初出现疫情时，后来被命名为Sars-CoV-2的病毒就被列为"二类高致病性病原"。

在疫情的背景下，原就问题重重的中美关系愈加紧张。北京和华盛顿互相指责对方是病毒的源头。特朗普批评中国在疫情早期刻意阴霾，导致病毒快速在全球蔓延。目前国际上要求中国允许国际调查疫情源头的声音越来越多，北京面临巨大压力。

据《南华早报》报道，中国国家卫健委12月31日启动了针对不明肺炎的调查，在同一天向世卫组织通报了有肺炎疫情爆发的信息。1月3日，卫健委排除了致病病毒是任何一种已知病原体的可能性。1月9日，病原体被确认是一种新型冠状病毒，后来它被命名为Sars-CoV-2，其导致的疾病被命名为Covid-19。

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除了针对"销毁病毒样本"的指责做出回应之外，中国官方周五还对外界批评中国拒绝世卫组织赴武汉实验室的说法予以辩护。国家卫健委国际司监察专员李明柱表示，1月20日、21日，中方接待了世卫组织专家组到湖北武汉考察，专家组访问了医疗卫生机构包括实验室；2月16日到24日，中方接待中国-世卫组织联合专家考察组，专家组在北京、四川、广东和湖北武汉进行了调研。他强调，世卫组织"从来没有就参观某一个实验室提出过请求"，所以"拒绝世界卫生组织去武汉实验室"的说法是不符合事实的。

世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）本月初曾表示，世界卫生组织希望与国际伙伴合作，"在中国政府邀请之下参与调查病毒的动物起源"。世卫组织驻华代表高力（Gauden Galea）也表示，（中国）国家层面的调查在进行，但世卫组织迄今没有收到邀请。

此前，世卫组织曾经多次称赞中国在疫情危机处理中的表现。而世卫组织本身，则受到包括美国在内的多国诟病，被指抗疫不力、过于亲中。美国总统特朗普还曾决定暂停向世卫组织提供资金。

不过，据福克斯新闻（Fox News）报道，美国政府目前决定，重新部分恢复对世卫组织的资助，但最多不超过中国出资的数额。这家美国电视台援引的是华盛顿政府写给世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的一封书信的草稿。

雨涵（综合报道）