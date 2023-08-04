 北京回应意大利防长批“一带一路”：损人不利己 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2023

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北京回应意大利防长批“一带一路”：损人不利己

意大利考虑退出中国主导的“一带一路”倡议之际，防长克罗塞托批评了加入该倡议的决定。中国政府对此做出回应。此前该国总理梅洛尼曾称，即使退出，仍有可能与中国保持良好关系。

意大利总理梅洛尼2022年11月在印尼巴厘岛会晤中国领导人习近平

意大利总理梅洛尼2022年11月在印尼巴厘岛会晤中国领导人习近平

（德国之声中文网）中国外交部发布声明，批评意大利考虑终止与中国的"一带一路"项目合作是"损人不利己"，回应日前意大利防长对此议题的表态。

8月4日，外交部官网发布发言人就媒体称意大利考虑不再延期共建"一带一路"合作文件做出的书面答记者问，称"一些势力持续恶意炒作，将中意共建"一带一路"文化交流和经贸合作政治化，干扰合作、制造割裂，是逆历史潮流而动，损人不利己"。

声明还表示，中意共建"一带一路"合作是两国基于历史文化渊源和现实发展需要作出的正确选择。

“草率、糟糕的决定”

据意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）上周刊载的访谈，意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）形容该国4年前加入中国的“一带一路”倡议是“草率、糟糕透顶”的决定。

克罗塞托表示，“一带一路”让中国对意大利的出口倍增，对意大利却没有带来同样的好处。据意大利贸易机构统计，中国对意大利的出口自2019年至2022年增加了51%；美国网媒Politico指出，同一时期中国对意大利的进口仅上升26%。

意大利国风部长克罗塞托：参加“一带一路”是糟糕的决定

意大利国风部长克罗塞托：参加“一带一路”是糟糕的决定

克罗塞托称：“如今的问题是，要如何在不损害（跟北京的）关系的情况下退出（一带一路），因为实际上中国是竞争对手，同时也是合作伙伴。”

在美中关系紧张之际，意大利是否退出“一带一路”引发各界关注。《金融时报》5月报道， 意大利前驻北约大使斯特凡尼尼（Stefano Stefanini）曾表示：“政治就是要做选择……她（意大利总理梅洛尼）不能同时拥有中国和美国。”

梅洛尼：仍可维持良好关系

意大利前总理孔蒂（Giuseppe Conte）执政期间，在2019年与中国签署“一带一路”倡议，是七国集团（G7）之中唯一这么做的国家，遭到美国与欧盟反弹。现任总理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府正在考虑退出；上週，梅洛尼在白宫会晤美国总统拜登时称，已与拜登讨论过此事，而美国无意干涉意大利的决定。

意大利与中国的协议将于2024年3月到期，若未提前3个月提出异议，将自动续签5年。美国福斯新闻（Fox News）30日播放梅洛尼的访问，她重申将于今年12月之前做出决定。她还补充道，即使意大利退出“一带一路”，仍有可能与中国维持良好关系。梅洛尼这次访美时，曾透露未来将造访北京。

意大利考虑低调退出一带一路

此前，梅洛尼（Giorgia Meloni）曾多次表示，虽然意大利加入了“一带一路”，却不是G7内与中国贸易额最大的国家。根据世界银行2022年数据，美国是中国最大的贸易伙伴。

中国的“一带一路”倡议欲藉由基础建设连接中国与亚洲、欧洲和其他地区，重建古老“丝路”，但批评者认为这是中国扩大地缘政治和经济影响力的工具。2022年8月梅洛尼竞选期间曾接受路透社访问，当时她表示：“我没有政治意图去支持中国往意大利或欧洲扩张。”

今年7月25日，中国外交部发言人毛宁在记者会上被问及意大利有意退出“一带一路”一事时，她回应道：“共建‘一带一路’为中国和意大利两国务实合作搭建了新的平台，催生了一系列互利共赢的成果。进一步挖掘共建‘一带一路’合作潜力符合双方利益。”

 

（综合报道）

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