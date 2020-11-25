北京回应「台独清单」 避谈苏贞昌有无上榜

(德国之声中文网) 25日，根据《央视》报导，国台办发言人朱凤莲今早在国台办例行新闻发布会上首度回应早前盛传的「台独顽固份子清单」一事，称中国将采取「精准打击措施，依法严惩『台独』顽固份子及其金主等主要支持者」。

朱凤莲说: 「那些涉『独』言论嚣张，谋『独』行径恶劣的『台独』顽固份子，包括在岛内外组织、策划、实施分裂国家活动的首要份子及其金主等主要支持者，都必将依法受到人民的审判和历史的惩罚。」

《中国新闻网》报导，朱凤连强调:「研究制定『台独』顽固份子清单，针对的是极少数『台独』顽固份子及其金主等主要支持者，绝非针对广大台湾同胞」。

台湾《苹果日报》报导，现场另有媒体追问「台独清单」何时公布? 台湾行政院长苏贞昌是否会被列入? 朱凤莲都未正面回应，仅说｢极少数台独顽固分子长期以来挑动两岸对立，破坏两岸关係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，这笔帐是一定会清算的。｣

中国制定「台独份子清单」一事早在11月15日就已经传出。当时根据中联办控制的港媒《大公报》报导，中国有关单位正在研究制定「台独」顽固分子清单，目的是针对「涉『独』言论嚣张、谋『独』行径恶劣的顽固分子」及其金主等主要支持者，采取「严厉制裁」等有效措施。

《大公报》称，有上述情事者，依据中国《反分裂国家法》、《刑法》和《国家安全法》有关「分裂国家罪」等条款「绳之以法」，并终身追责。

台湾行政院长苏贞昌在17日被中国官媒人民日报海外版《环球日报》社评直接点名，文中称「岛内苏贞昌之流的恶劣『台独』表现早已世人皆知」，让苏贞昌成为首位「被点名的台独份子」。社评更称「制定台独顽固分子清单将对这个首恶群体形成巨大震慑，这个清单不是空洞威胁，尤其是它将终身追责」。

苏贞昌在接受采访时表示，「为这个国家做事、为人民服务是他无上荣耀，会守住这个国家、保护人民，不屈于威武。」

台湾多少人支持台独?

美国国务卿蓬佩奥11月13日称，「台湾非中国一部份」，此话一出触动北京敏感神经。亲北京的《大公报》连日斗大标题先是批蓬佩奥「险恶居心」、又说「台独势力自取灭亡」，更表示「台胞力挺大陆拟定清单严惩台独」。

根据台湾政治大学选举研究中心自1992年起每半年的政治民意调查，2020年的最新民调数据显示，选择「维持现状再决定」的民众占受访者28.7%，虽然仍是众选项中比例最高者，但占比与过去多年相比呈现下降趋势。此外，偏向「台湾独立」的台湾人占27.7%，占比是历年最高；希望「两岸统一」则为5.1%，是历年最低。支持其他选项如「永远维持现状」、「尽快独立」的民众则分别占23.6%、7.4%。

虽然北京倾向将台湾的台独趋势归咎给民进党执政导致，但这份研究数据显示，早在蔡英文上任总统以前，「认同自己是台湾人」的比例从2007年就开始高于「两者皆是」。即便在2008年起，改由明显反对「台独」立场的马英九执政8年，「认同自己是台湾人」的比例仍持续上升。

张慈/杨威廉 (综合报导)

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